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Неймовірна: Приянка Чопра знялася у новій фотосесії та прикрасила обкладинку журналу

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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14 січня, 10:40
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Знаменитість позує в кількох шикарних образах перед об'єктивом Емми Саммертон, що працює у фешн-індустрії з 1998 року
Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair
Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями ми обговорювали фантастичну фотосесію найкращих акторів 2021 для видання W Magazine. А сьогодні дивовижною зйомкою захопила індійська актриса, фотомодель та співачка Пріянка Чопра-Джонас.

Зірка "Матриці-4", останньої великої кінопрем'єри 2021 року, прикрасила обкладинку лютневого номеру Vanity Fair — американського журналу, присвяченого політиці, моді та іншим аспектам масової культури. Приянка Чопра з'явилася одразу у кількох гарних образах та поділилася фотосесією у своєму Instagram.

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Приянка Чопра прикрасила обкладинку видання Vanity Fair
Приянка Чопра прикрасила обкладинку видання Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

Знаменитість позувала перед об'єктивом фотографа Емми Саммертон, яка також співпрацює з виданнями Vogue, W Magazine, i-D та іншими. Над створенням образів працювала Лейт Кларк — канадський англійський стиліст, редактор та модний журналіст.

Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair
Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

Нагадаємо, що нещодавно 39-річна Приянка Чопра з чоловіком 29-річним Ніком Джонасом вирушили в романтичну подорож на яхті, щоб відсвяткувати Різдво 2022 року.

Приянка Чопра знялася у новій фотосесії
Приянка Чопра знялася у новій фотосесії / Фото: instagram.com/priyankachopra

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Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair
Нова фотосесія Приянки Чопри для видання Vanity Fair / Фото: instagram.com/priyankachopra

Дивіться також ідеальний образ для корпоративу від Пріянки Чопри .

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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