Never Again Gallery: українські художники переосмислили плакати часів Другої світової війни

На малюнках можна побачити відомі аналогії плакатів, що були свторені з 1939 по 1945 рік країнами антигітлерівської коаліції

Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

Українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати часів Другої світової війни. Так креативники вирішили підтримати український народ у війні за незалежність та свободу.

Мета проєкту Never Again Gallery – звернути увагу західних країн на аналогію фашистів та росіян, а також підтримати Україну у війні проти Росії.

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Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

Понад 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав: "Ніколи знову". 2022 року Росія сказала: "Давайте ще раз".

Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

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У релізі проєкту значиться, що з 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні плакатів із закликами, інструкціями й мотивацією. 80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої.

Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

Переглянути всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на сайті проєкту. Кожен плакат можна завантажити та надрукувати.

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Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

Плакати Never Again Gallery / Фото: пресслужба

Кожен бажаючий може долучитися до проєкту та поповнити галерею своїми версіями переосмислених плакатів. Для цього можна написати організаторам на пошту – [email protected]

Раніше ми розповідали, як Національна галерея Лондона перейменувала картину Дега з українками.