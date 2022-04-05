Never Again Gallery: українські художники переосмислили плакати часів Другої світової війни

Українські художники та ілюстратори переосмислили інформаційні плакати часів Другої світової війни. Так креативники вирішили підтримати український народ у війні за незалежність та свободу.
Мета проєкту Never Again Gallery – звернути увагу західних країн на аналогію фашистів та росіян, а також підтримати Україну у війні проти Росії.
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Понад 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав: "Ніколи знову". 2022 року Росія сказала: "Давайте ще раз".
У релізі проєкту значиться, що з 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні плакатів із закликами, інструкціями й мотивацією. 80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої.
Переглянути всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на сайті проєкту. Кожен плакат можна завантажити та надрукувати.
Кожен бажаючий може долучитися до проєкту та поповнити галерею своїми версіями переосмислених плакатів. Для цього можна написати організаторам на пошту – [email protected]
Раніше ми розповідали, як Національна галерея Лондона перейменувала картину Дега з українками.