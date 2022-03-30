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Шийте сорочки: LPP Group, куди входять Reserved, Mohito та інші бренди, закрила магазини в Росії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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30 березня, 15:53
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Польська компанія повідомила, що закрила останній магазин на території РФ
LPP Group закриває всі магазини у Росії
LPP Group закриває всі магазини у Росії

Гучні імена продовжують підтримувати Україну: хтось через масові протести, як у випадку ювелірної компанії Tiffany & Co, яка тільки після страйків вирішила відмовитися від алмазів окупантів, хтось щиро на знак солідарності з нашою країною, як це зробили LPP.

Польська компанія завершила операційні заходи, необхідні для закриття магазинів у Росії, і сьогодні закрила останній. Таким чином, відповідно до раніше оголошеного, із завтрашнього дня на російському ринку буде закрито всі магазини брендів LPP. Раніше компанія повністю призупинила транспортування товарів до Росії, а також всі інвестиції та плани розвитку і припинила онлайн-продаж всіх своїх брендів.

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LPP є польським сімейним бізнесом і однією з найбільш швидкозростаючих компаній з виробництва одягу в регіоні Центральної та Східної Європи. Протягом 30 років вона успішно працює у Польщі та за кордоном, пропонуючи свої колекції на 25 стаціонарних ринках, у тому числі у таких престижних столицях, як Лондон, Гельсінкі або Тель-Авів.

Онлайн-пропозиція доступна на 30 ринках. LPP SA керує п'ятьма модними брендами: Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay. Компанія має мережу з більш ніж 2000 магазинів загальною площею понад 1,7 млн ​​кв. м. На основі глобального ланцюжка постачання польський виробник одягу поширює понад 259 мільйонів одиниць одягу на трьох континентах.

LPP відіграє ще одну важливу роль, оскільки в її офісах та структурах продажів у Польщі, Європі, Азії та Африці працює 27 тисяч людей. Компанія котирується на Варшавській фондовій біржі в індексі WIG20 та входить до престижного індексу MSCI Poland.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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