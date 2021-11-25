Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ⚽ Рома - Зоря: онлайн 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?

Black Friday 2021

Must Have Косметика

Круті фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Не ялинкою єдиною: "дощик у волоссі" підірвав TikTok і став головною ідеєю новорічної зачіски

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
25 листопада, 13:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Таку фішку для чарівного образу на Новий рік 2022 може дозволити собі кожна
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Tinsel hair не можна назвати новим трендом, оскільки він уже не перший рік напередодні зимових свят намагається увірватися у маси. Але, благо соцмережам, у новорічну ніч 2022 року дощик у волоссі стане фішкою багатьох зачісок. Щоб підготуватися до найголовнішої ночі року, варто порадувати себе та новинками косметики, які можна вигідно купити на Чорну п'ятницю.

Дощик у волоссі – звучить нескладно, але провернути таку штуку самостійно не так легко. Ви ж не ялинка – просто покласти зверху не вдасться. То що робити?

Реклама

Кейсі Масгрейвс з дощиком у волоссі
Кейсі Масгрейвс з дощиком у волоссі / Фото: Twitter

Світові знаменитості, які з'являлися на публіці з дощиком у волоссі, використовували пасма tinsel hair на спеціальних шпильках. Поки є час, ви без проблем можете купити такі в Інтернеті.

Наприкінці 2021 року тренд на дощик у волоссі вистрілив зі швидкістю світла, зібравши вже понад 54 мільйони переглядів під хештегом #hairtinsel тільки в TikTok. У відео блогери, стилісти та звичайні користувачі показують, як надійно закріпити дощик на волоссі. Такі блискучі нитки можна носити місяцями, не знімаючи. Вони не несуть жодної шкоди вашому волоссю і миються у звичний спосіб.

Реклама
@_maermaer My hair tinsel after the shower? #hairtinsel #fairyhair #SoundcoreGoForGold #fyp ♬ gojo supremacy – люблю соню влада бебровича
@ishymon I didn’t think i’d love it as much as i did. I felt like an early 20's pop star #fyp #foryou #tinselhair ♬ original sound – Agnes Solaru
@hairbykenzie.t ✨Tinsel Time✨ #tinsel #hair #sparkles #fun #glitter #extensions ♬ original sound – Hairbykenzie.t

Але є й інший спосіб легко закріпити дощик у волоссі: беремо звичайну мішуру для новорічної декорації та вплітаємо в шевелюру – вуаля!

Розглянемо приклади, як створити незабутню зачіску за допомогою дощику у волоссі.

Дощик у волоссі – тренд TikTok
Дощик у волоссі – тренд TikTok / Фото: Инстаграм

Реклама

Tinsel hair стане фішкою новорічної зачіски
Tinsel hair стане фішкою новорічної зачіски / Фото: Инстаграм

Шикарно вплетений дощик у волосся
Шикарно вплетений дощик у волосся / Фото: Инстаграм

Мода на блискуче волосся особливо актуальна перед Новим роком 2022
Мода на блискуче волосся особливо актуальна перед Новим роком 2022 / Фото: Инстаграм

Дощик у волоссі на Новий рік 2022
Дощик у волоссі на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Варіації дощу у волоссі можуть бути різними
Варіації дощу у волоссі можуть бути різними / Фото: Инстаграм

Блискуче волосся на Новий рік 2022
Блискуче волосся на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Блискуче волосся з новорічними прикрасами
Блискуче волосся з новорічними прикрасами / Фото: Инстаграм

Завдяки тиктокерам, тренд на блискуче та кольорове волосся актуальний не лише взимку, а й у будь-яку іншу пору року. А ікона стилю Бейонсе придумала з'явитися із золотим волоссям ще на червоній доріжці премії "Греммі" в 2010 році.

Бейонсе на "Греммі" у 2010 році
Бейонсе на "Греммі" у 2010 році / Фото: открытые источники

Читайте також:

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Wow Black Friday
Wish-list beauty-покупок
Ще більше бестселлерів
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Weeknd для Billboard
"Blinding Lights" — хіт найпопулярніший в історії чарту
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
22 - 28 листопада
Читати гороскоп
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти