Не ялинкою єдиною: "дощик у волоссі" підірвав TikTok і став головною ідеєю новорічної зачіски

Таку фішку для чарівного образу на Новий рік 2022 може дозволити собі кожна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Tinsel hair не можна назвати новим трендом, оскільки він уже не перший рік напередодні зимових свят намагається увірватися у маси. Але, благо соцмережам, у новорічну ніч 2022 року дощик у волоссі стане фішкою багатьох зачісок. Щоб підготуватися до найголовнішої ночі року, варто порадувати себе та новинками косметики, які можна вигідно купити на Чорну п'ятницю.

Дощик у волоссі – звучить нескладно, але провернути таку штуку самостійно не так легко. Ви ж не ялинка – просто покласти зверху не вдасться. То що робити?

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Кейсі Масгрейвс з дощиком у волоссі / Фото: Twitter

Світові знаменитості, які з'являлися на публіці з дощиком у волоссі, використовували пасма tinsel hair на спеціальних шпильках. Поки є час, ви без проблем можете купити такі в Інтернеті.

Наприкінці 2021 року тренд на дощик у волоссі вистрілив зі швидкістю світла, зібравши вже понад 54 мільйони переглядів під хештегом #hairtinsel тільки в TikTok. У відео блогери, стилісти та звичайні користувачі показують, як надійно закріпити дощик на волоссі. Такі блискучі нитки можна носити місяцями, не знімаючи. Вони не несуть жодної шкоди вашому волоссю і миються у звичний спосіб.

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Але є й інший спосіб легко закріпити дощик у волоссі: беремо звичайну мішуру для новорічної декорації та вплітаємо в шевелюру – вуаля!

Розглянемо приклади, як створити незабутню зачіску за допомогою дощику у волоссі.

Дощик у волоссі – тренд TikTok / Фото: Инстаграм

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Tinsel hair стане фішкою новорічної зачіски / Фото: Инстаграм

Шикарно вплетений дощик у волосся / Фото: Инстаграм

Мода на блискуче волосся особливо актуальна перед Новим роком 2022 / Фото: Инстаграм

Дощик у волоссі на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Варіації дощу у волоссі можуть бути різними / Фото: Инстаграм

Блискуче волосся на Новий рік 2022 / Фото: Инстаграм

Блискуче волосся з новорічними прикрасами / Фото: Инстаграм

Завдяки тиктокерам, тренд на блискуче та кольорове волосся актуальний не лише взимку, а й у будь-яку іншу пору року. А ікона стилю Бейонсе придумала з'явитися із золотим волоссям ще на червоній доріжці премії "Греммі" в 2010 році.

Бейонсе на "Греммі" у 2010 році / Фото: открытые источники

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