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Вбрання Одрі Хепберн, Інгрід Бергман та інших кінозірок 20 століття вперше покажуть у Києві – фото

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
14 грудня, 11:42
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З 16 по 31 грудня 2021 року в арт-просторі Mandarin Maison пройде виставка італійського модного будинку Gattinoni під назвою "Мода та зірки часів Голлівуду на Тібрі"
Костюми зірок Голлівуду 20-го століття вперше покажуть у Києві
Костюми зірок Голлівуду 20-го століття вперше покажуть у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

В рамках експозиції представлять 30 експонатів, серед яких наряди, створені дизайнером Фернандою Гаттіноні для Одрі Хепберн, Інгрід Бергман, Лани Тернер, Анни Маньяні та інших кінозірок середини ХХ століття.

Для нас велика честь мати можливість представити в Києві пересувну виставку найвідоміших сценічних костюмів в історії світового кінематографа, майстерно виготовлених Фернандою Гаттіноні. Тепер Київ має можливість безпосередньо оцінити костюми, які багато в чому вплинули на уяву поколінь любителів мистецтва кіно та геніальну майстерність італійської моди у світі – сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо.

Фото, підписане Одрі Хепберн на подяку дизайнеру Фернанде Гаттіноні
Фото, підписане Одрі Хепберн на подяку дизайнеру Фернанде Гаттіноні / Фото: пресслужба

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Ми в своєму арт-просторі повсякчас проводимо цікаві та змістовні виставки. Але ця – особлива. З великою радістю ми долучилися до цього проекту, щоб всі кияни та гості нашого міста могли наживо побачити всю красу та витонченість вбрань кінодів роботи великої Фернанди Гаттіноні – зауважив засновник Mandarin Maison та ініціатор арт-проекту "Без обмежень" Олег Дзюбяк.

Фернанда Гаттіноні у своєму ательє в Тоскані
Фернанда Гаттіноні у своєму ательє в Тоскані / Фото: пресслужба

Виставку створено завдяки історичному архіву Будинку Gattinoni. З другої половини 1940-х років римське ательє Фернанди Гаттіноні відвідували перші леді та дружини послів – від Евіти Перон до Клер Бут Люс, а клієнтками були кінозірки, у тому числі Анук Еме, Інгрід Бергман, Люсія Бозе, Бетт Девіс, Марлен Дітріх, Росселла Фальк, Одрі Хепберн, Джина Лоллобріджида, Анна Маньяні, Кім Новак, Лана Тернер, Моніка Вітті та Елізабет Тейлор, Аніта Екбер.

Фото, підписане Інгрід Бергман на подяку дизайнеру Фернанді Гаттіноні
Фото, підписане Інгрід Бергман на подяку дизайнеру Фернанді Гаттіноні / Фото: пресслужба

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Виставку буде присвячено акторкам, які обирали вбрання Фернанду Гаттіноні. Так, гості зможуть побачити сценічні костюми з фільмів "Європа 51" (1952) та "Квітка кактуса" (1969), виготовлених для Інгрід Бергман, приватний гардероб Лани Тернер, коли вона прибула до Риму для зйомок у драмі "Полум'я і плоть" (1954), кілька луків будуть представлені з колекції до фільму "Казанова" (1958), що належали Кім Новак, а також мікроколекція маленьких чорних суконь з особистого гардеробу Анни Маньяні.

Окремий простір буде присвячений Одрі Хепберн та одягу, створеному для неї Фернандою Гаттіноні для ролі Наташі у фільмі "Війна і мир" (1956).

Одрі Хепберн у фільмі "Війна та мир" (1956)
Одрі Хепберн у фільмі "Війна та мир" (1956) / Фото: пресслужба

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Нагадаємо, ця експозиція подорожує по всьому світу з 2010 року: вона вже встигла побувати у Парижі, Римі, Лондоні, Нью-Йорку, Берліні, Ер-Ріяді, Бангкоку та інших містах. Куратором київської виставки стала Таня Бернер.

Експозиція виставки
Експозиція виставки "Мода та зірки часів Голлівуду на Тібрі" / Фото: пресслужба

Спеціальним гостем на відкритті виставки стануть Стефано Домінелла – президент модного будинку Gattinoni та Франческо Трицца – офіційний діджей показів Dolce&Gabbana, Венеціанського фестивалю та фестивалю у Сан-Ремо.

Подія пройде в арт-просторі Mandarin Maison (5 поверх Mandarin Plaza). Виставку організував президент Gattinoni Couture Стефано Домінелла, з ініціативи Посольства Італії в Україні та Італійського Інституту культури в Україні у партнерстві з Будинком подарунків та декору Mandarin Maison.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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