На домашньому: Бейонсе показала, в чому ходить удома невідчайдушна домогосподарка

Бордовий велюровий костюм Adidas і червона помада — відмінне рішення, коли карантинні обмеження дуже набридли

Бейонсе показала стильний домашній образ / Фото: instagram.com/beyonce

Нещодавно у Мережі голосно і не без іронії обговорювали нове творіння Бейонсе для Adidas до Дня Святого Валентина 2022. Цього разу знаменитість знову з'явилася в не менш спірному луці від бренду.

Після півторамісячного "утримання", Бейонсе знову порадувала фанів новою публікацією в Instagram. Співачка опублікувала серію фотографій у бордовому спортивному костюмі із колекції Ivy Park & Adidas.

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Бейонсе у бордовому вельветовому костюмі Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

Знаменитість позує без макіяжу, нафарбувавши лише губи червоною матовою помадою. Типовий домашній лук зірки всього за 2 години зібрав понад мільйон лайків.

Бейонсе у бордовому вельветовому костюмі Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

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Бейонсе у бордовому вельветовому костюмі Adidas / Фото: instagram.com/beyonce

Нагадаємо, що після презентації колекції 21 січня, у Мережі розкритикували колаборацію Ivy Park & Adidas. Користувачі почали порівнювати її із уніформою працівників мережі супермаркетів Sainsbry's.

У Мережі порівняли колаборацію Ivy Park & Adidas із уніформою працівників мережі супермаркетів Sainsbry's / Фото: instagram.com/beyonce, about.sainsburys.co.uk

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