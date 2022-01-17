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62-річний Кайл Маклахлан та 69-річний Джефф Гольдблюм – зірки показу Prada у Мілані

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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17 січня, 08:40
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Зірковий десант на показі нової чоловічої колекції Prada, над якою працювали Раф Сімонс та власниця бренду Міучча Прада
Голлівудські актори вийшли на показі Prada Men Fall 2022
Голлівудські актори вийшли на показі Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

Prada представили нову чоловічу колекцію сезону осінь 2022 у Мілані. Над нею, як і в попередні рази, працювали Міучча Прада та Раф Сімонс. Цього сезону дизайнерський дует запросив взяти участь у шоу знаменитостей.

Відкрив показ зірка серіалу "Твін Пікс" 62-річний Кайл Маклахлен. Актор вийшов на подіум у приголомшливому чорному пальті та дутих штанах.

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Кайл Маклахлен
Кайл Маклахлен / Фото: Vogue

За ним слідували Ейса Баттерфілд, Томас Сенґстер, а закривав показ улюбленець мільйонів 69-річний Джефф Голдблюм.

Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм / Фото: Vogue

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Томас Сенгстер
Томас Сенгстер / Фото: Vogue

Ейса Баттерфілд
Ейса Баттерфілд / Фото: Vogue

Декорації показу та самі образи нової колекції відсилали до моди майбутнього, картини Стенлі Кубріка "Космічна одіссея", фільму "Гаттака" Ендрю Нікола та "Солярісу" Андрія Тарковського.

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На подіумі гості показу та глядачі, які стежили за новими творами Рафа та Міуччі онлайн, могли спостерігати переважно об'ємні силуети, особливо характерні для чоловічої лінії бренду останніх сезонів.

Prada Men Fall 2022
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue

У колекцію увійшли пальто-оверсайз і бомбери, комбінезони всіляких відтінків, ідеальні пальто з хутряним подолом, нейлонові спортивні штани, шкіряні плащі з широкими плечима і поясом, туго затягнутим на талії, водолазки, трикотажні чокери, а серед аксесуарів – роботи-сережки та чокери-коміри.

Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 | Фото: Vogue
Prada Men Fall 2022 / Фото: Vogue
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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