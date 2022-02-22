Молодий і гарячий: 17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії

Круз Бекхем відсвяткував день народження та розповів відомому журналу про плани на життя

Круз Бекхем знявся для журналу та дав відверте інтерв'ю / Фото: i-D

Нещодавно ми показували нову фотосесію Зої Кравіц, актриси та дочки легендарного Ленні Кравіца А сьогодні поговоримо про ще одну дитину зіркових батьків – син Девіда та Вікторії Бекхем грандіозно відсвяткував своє 17-річчя, з'явившись на обкладинці журналу, пише Daily Mail.

Круз Бекхем дебютував як модель, знявшись i-D в епатажному образі з яскраво-рожевим волоссям та безліччю прикрас на пальцях, шиї, вухах і навіть зубах. Син зіркової пари позував із голим торсом у білих боксерах та у широких штанах.

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Також знаменитий спадкоємець поділився планами на майбутнє. Хлопець планує піти шляхом мами Вікторії Бекхем, яка свого часу була учасницею культового гурту Spice Girls. На даному етапі свого життя Круз працює з музикантом Poo Bear, який записував треки з Джастіном Бібером та Usher.

Ми просто були у студії кілька разів і разом написали кілька пісень.

- розповів Круз.

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Також хлопець зізнався, що раніше думав, що зв'яже своє життя із футболом, як і його батько. І в якийсь період навіть виступав за молодіжну команду "Арсеналу", але зрозумів, що музика його цікавить більше.

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Нагадаємо, що Кортні Кокс прикрасила обкладинку журналу і відверто розповіла про бьюті-процедури.

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