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Молодий і гарячий: 17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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22 лютого, 14:53
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Круз Бекхем відсвяткував день народження та розповів відомому журналу про плани на життя
Круз Бекхем знявся для журналу та дав відверте інтерв'ю
Круз Бекхем знявся для журналу та дав відверте інтерв'ю / Фото: i-D

Нещодавно ми показували нову фотосесію Зої Кравіц, актриси та дочки легендарного Ленні Кравіца А сьогодні поговоримо про ще одну дитину зіркових батьків – син Девіда та Вікторії Бекхем грандіозно відсвяткував своє 17-річчя, з'явившись на обкладинці журналу, пише Daily Mail.

Круз Бекхем дебютував як модель, знявшись i-D в епатажному образі з яскраво-рожевим волоссям та безліччю прикрас на пальцях, шиї, вухах і навіть зубах. Син зіркової пари позував із голим торсом у білих боксерах та у широких штанах.

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Також знаменитий спадкоємець поділився планами на майбутнє. Хлопець планує піти шляхом мами Вікторії Бекхем, яка свого часу була учасницею культового гурту Spice Girls. На даному етапі свого життя Круз працює з музикантом Poo Bear, який записував треки з Джастіном Бібером та Usher.

Ми просто були у студії кілька разів і разом написали кілька пісень.

- розповів Круз.

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Також хлопець зізнався, що раніше думав, що зв'яже своє життя із футболом, як і його батько. І в якийсь період навіть виступав за молодіжну команду "Арсеналу", але зрозумів, що музика його цікавить більше.

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

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17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії
17-річний син Девіда та Вікторії Бекхем знявся у зухвалій фотосесії / Фото: i-D

Нагадаємо, що Кортні Кокс прикрасила обкладинку журналу і відверто розповіла про бьюті-процедури.

Також дивіться: Зендая знялася у речах Valentino, за які ми готові померти.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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