Модна покупка сезону – топ халтер. Де такий знайти і з чим носити
У різні роки в ньому ми бачили Шер, Крістіну Агілеру, Гвен Стефані та Ріанну
Цього літа шовкова хустка – річ незамінна. Її можна надягати як стильну бандану з 00-х, а можна зав'язувати як перехресний топ халтер. Тренд зародився в 70-х і став дуже популярним завдяки іконі стилю тих років – Шер.
Переживши кілька злетів і падінь, в 2021-му халтер знову повертається в наші гардероби. З чим його носити, як вибрати і де купити наймодніший, розбираємося далі.
Сьогодні топ, як у Шер – лише один із різновидів халтера. Так називають будь-який верх, який зав'язується навколо шиї. Але якщо до традиційних блуз і майок на тонких бретелях ми давно звикли, то перехресний варіант має більш свіжий вигляд.
Окрім хустки можна використовувати будь-яку іншу тканину. А можна навіть не намагатися розкрити в собі рукодільницю – готових халтерів безліч у брендів усіх цінових категорій. До того ж, моделі класичного крою теж дозволяють експериментувати, змінюючи розташування бретель.
Халтер – ненудна альтернатива базовому кроп-топу. Тому і носити його можна в усіх комплектах, які ви звикли доповнювати вкороченим верхом. Наприклад, безпрограшний варіант – прямі джинси з високою талією.
Щоб підтримати ретро-естетику, вибирайте кльош, яскраві принти або все разом. Такі образи особливо полюбляє модель Белла Хадід.
Ефектний вигляд має халтер із трендовими зав'язками на талії. Вони можуть бути не лише частиною топа, але й штанів.
Укорочений топ під костюмом – класика жанру. Халтер контрастного кольору допоможе урізноманітнити образ.
Для офісу зі строгим дрес-кодом такий верх навряд чи підійде. Але якщо у вас на роботі з цим все більш-менш демократично, сміливо поєднуйте халтер із класичними брюками.
Елегантним рішенням для побачення або світського виходу стане matching комплект – з шортами або спідницею. Некомфортно в надто відвертому вбранні? Знизьте градус сексуальності довжиною міді.
У торгових центрах і онлайн-магазинах можна знайти варіанти на будь-який смак і гаманець. Ось кілька цікавих знахідок – від лаконічних і скромних до найпровокаційніших.
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