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Модна покупка сезону – топ халтер. Де такий знайти і з чим носити

Сьогодні, 18:24

У різні роки в ньому ми бачили Шер, Крістіну Агілеру, Гвен Стефані та Ріанну

Цього літа шовкова хустка – річ незамінна. Її можна надягати як стильну бандану з 00-х, а можна зав'язувати як перехресний топ халтер. Тренд зародився в 70-х і став дуже популярним завдяки іконі стилю тих років – Шер.

Переживши кілька злетів і падінь, в 2021-му халтер знову повертається в наші гардероби. З чим його носити, як вибрати і де купити наймодніший, розбираємося далі.

Шер, 1975
Шер, 1975
Фото: Getty Images

Яким має бути топ халтер

Сьогодні топ, як у Шер – лише один із різновидів халтера. Так називають будь-який верх, який зав'язується навколо шиї. Але якщо до традиційних блуз і майок на тонких бретелях ми давно звикли, то перехресний варіант має більш свіжий вигляд.

Фото: Pinterest

Окрім хустки можна використовувати будь-яку іншу тканину. А можна навіть не намагатися розкрити в собі рукодільницю – готових халтерів безліч у брендів усіх цінових категорій. До того ж, моделі класичного крою теж дозволяють експериментувати, змінюючи розташування бретель.

Фото: instagram.com/shopknuppkouture

Образи з топом халтером

Халтер – ненудна альтернатива базовому кроп-топу. Тому і носити його можна в усіх комплектах, які ви звикли доповнювати вкороченим верхом. Наприклад, безпрограшний варіант – прямі джинси з високою талією.

Фото: instagram.com/trynfinddebby

Фото: instagram.com/emilyrosdah

Щоб підтримати ретро-естетику, вибирайте кльош, яскраві принти або все разом. Такі образи особливо полюбляє модель Белла Хадід.

Фото: instagram.com/greeneggzannsam

Фото: instagram.com/dannatiu

Ефектний вигляд має халтер із трендовими зав'язками на талії. Вони можуть бути не лише частиною топа, але й штанів.

Фото: instagram.com/ullallally

Фото: instagram.com/100laurencandy

Укорочений топ під костюмом – класика жанру. Халтер контрастного кольору допоможе урізноманітнити образ.

Фото: instagram.com/madiizk

Фото: instagram.com/panianiani

Для офісу зі строгим дрес-кодом такий верх навряд чи підійде. Але якщо у вас на роботі з цим все більш-менш демократично, сміливо поєднуйте халтер із класичними брюками.

Фото: instagram.com/sophtwears

Фото: instagram.com/everygirlswonderland

Елегантним рішенням для побачення або світського виходу стане matching комплект – з шортами або спідницею. Некомфортно в надто відвертому вбранні? Знизьте градус сексуальності довжиною міді.

Фото: instagram.com/glassons

Фото: instagram.com/graciepiscopo

Де купити топ халтер

У торгових центрах і онлайн-магазинах можна знайти варіанти на будь-який смак і гаманець. Ось кілька цікавих знахідок – від лаконічних і скромних до найпровокаційніших.

Stradivarius, 469 грн
Stradivarius, 469 грн
Фото: stradivarius.com

Bershka, 549 грн
Bershka, 549 грн
Фото: bershka.com/

Bershka, 549 грн
Bershka, 549 грн
Фото: bershka.com/

Pull&Bear, 899 грн
Pull&Bear, 899 грн
Фото: https://www.pullandbear.com/

Mango, 799 грн
Mango, 799 грн
Фото: shop.mango.com/

Zara, 599 грн
Zara, 599 грн
Фото: zara.com

Staud, 4000 грн
Staud, 4000 грн
Фото: farfetch.com

EMANI, 1164 грн
EMANI, 1164 грн
Фото: revolve.com

GAUGE 81, 4999 грн
GAUGE 81, 4999 грн
Фото: farfetch.com

LPA, 3564 грн
LPA, 3564 грн
Фото: revolve.com

8 by YOOX , 2235 грн
8 by YOOX , 2235 грн
Фото: yoox.com

Також читайте, які сонцезахисні окуляри варто вибрати для літа 2021-го.

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