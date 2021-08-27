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Мода на вживані речі: Як вигідно обміняти або купити одяг

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
27 серпня, 15:44
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Зізнайтеся, як часто ви натрапляєте на думку, що надіти нічого, в той час як шафа переповнена одягом. Читайте в матеріалі, що таке свідома мода і усвідомлене споживання
/ Фото: unsplash.com

Епоха переспоживання – час, в який ми живемо сьогодні. Тренди змінюються зі швидкістю світла, кількість одягу, що випускається зростає в геометричній прогресії, а інфлюенсери підігрівають інтерес до нових колекцій в гонитві за лайками.

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До всього, виробництво одягу негативно позначається на екології. Офіційна статистика невтішна. Наприклад, на виробництво однієї бавовняної футболки потрібно більше двох тисяч літрів води, а однієї пари джинсів – до семи тисяч.

/ Фото: unsplash.com

Що таке свідома мода і хто з українських дизайнерів підтримує тренд?

Компанія Samsung профінансувала дослідження у Великобританії, щоб з'ясувати, чим керуються люди при виборі одягу. В результаті з'ясувалося, що 60% молодих людей готові повністю відмовитися від мас-маркету, натомість купуючи менше одягу, але високої якості.

Основним фактором став локдаун. 40% людей зізналися, що за час пандемії носили лише кілька речей з гардероба. В середньому чотири предмети одягу в гардеробі жодного разу не надягалися. В цілому це становить 59 мільйонів невикористовуваних предметів одягу.

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І це тільки в Англії. Уявіть масштаби в глобальному контексті.

За підрахунками, якщо носити річ хоча б на 9 місяців довше, ніж звичайно, вона має вуглецевий слід на 20-30% менше.

Суть в тому, що, женучись за трендами і сумнівними акціями в бутиках, ви купуєте більше речей, але в результаті, страждає ваш гаманець і планета.

Українські дизайнери створили цілий напрям, який дарує старим речам нове життя. Так, Яся Хоменко (RCR Khomenko), використовуючи чоловічі сорочки з секонд-хенду і залишки тканин з усіх куточків світу, створює стильні сукні з абстрактними узорами. А Ksenia Schnaider відкрили в Києві пункт прийому джинсового одягу. Ви можете здати джинсові речі в будь-якому стані. Головне, щоб вони на 100% складалися з бавовни. Натомість клієнти отримають знижку на речі бренду.

Дивіться у випуску "Стогодні", як вигідно обміняти або купити одяг:

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Обмін вживаними речами набирає обертів. У соцмережах люди запускають спільноти, де можна поміняти свої старі речі.

Людина приносить речі: це може бути 10-20 одиниць, віддає, а потім вибирає таку ж кількість речей у інших учасників – розповіла "Сьогодні" ініціатор подібного проекту Катерина Кухарчук.

Ксенія Кірєєва придумала цілий напрям. Український дизайнер працює з натуральною шкірою. Тільки за перші півроку Ксенія зробила редизайн десятка шкіряних виробів. Зі старої куртки можна зробити шорти, тренч, спідницю або все, що завгодно .

Що ми можемо зробити прямо зараз?

  • Правило 30-ти

Вибираючи річ, порахуйте, скільки разів і з чим ви будете її носити. Якщо зможете придумати, куди надягнете її в 30-ти різних випадках – купуйте.

  • Доглядайте за речами і давайте їм друге життя

Не викидайте речі, а ремонтуйте їх. Беріть приклад з принца Чарльза. Спадкоємець британського престолу не раз зізнавався в інтерв'ю, що не любить купувати багато одягу і вважає за краще ремонтувати взуття. Кейт Міддлтон носить одні і тіж же сукні протягом багатьох років. У герцогині є чоботи, які вона носить вже 17 років.

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  • Куди здати старі речі?

Подаруйте їх друзям, продайте на різних онлайн-платформах або віддайте на благодійність. Наприклад, магазин в Києві Laska збирає старі речі і передає в дитячі будинки, будинки соціального типу, центри для людей з інвалідністю, інтернати, будинки для людей похилого віку.

  • Секонд-хенд і речі на прокат

Вибирати вживані речі в промислових масштабах українці почали з 1994 року, коли з'явилися перші секонд-хенди. Там можна купити все – текстиль, нижню білизну, сорочки, футболки і верхній одяг. Цікаво, що через тиждень весь нерозпроданий одяг перевозиться або в інші точки продажів, в іншу країну, або ж повертається на переробку в Бельгію або Німеччину. Там з неї роблять килимові покриття, оббивку для салонів авто, ганчірки для підлоги.

Якщо ви вважаєте, що на секонд-хендах не можна знайти весільну сукню або наряд для випускного, то подивіться на дружину прем'єр-міністра Великобританії. Керрі Саймондс виходила заміж за главу держави в сукні, яку взяла на прокат.

Раніше ми розповідали, як одягатися стильно, недорого і зі смаком: Лайфхак

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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