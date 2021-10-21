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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Догляд за шкірою, дієта, спорт: секрети краси і стилю від учасниць конкурсу "Міс Україна"

Ексклюзив
Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
21 жовтня, 14:32
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Одні з найбільш спокусливих дівчат України поділилися своєю б'юті-рутиною, лайфакамі і порадами по стилю. Подробиці читайте в матеріалі
Учасниці конкурсу "Міс Україна" 2021
Учасниці конкурсу "Міс Україна" 2021 / Фото: instagram.com/missukraine_official

зараз 25 учасниць конкурсу "Міс Україна-2021" знаходяться в підготовчому таборі і з нетерпінням чекають фіналу, на якому визначать найкрасивішу дівчину країни. "Сегодня" побували в місці, де зараз проживають дівчата. ми попросили фіналісток поділитися їх щоденної б'юті-рутиною і секретами стилю.

Розповідаємо, що вдалося дізнатися.

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Христина Селезньова

23-річна красуня поділилася вмістом своєї косметички і розповіла, якими засобами декоративної косметики любить користуватися. Христина зазначила, що щодня обходиться без макіяжу, але вважає за краще нюдовие тони. В її косметичці завжди можна знайти тональний крем, скульптор і хайлайтер . Дівчина вибирає продукти Kiko Milano, Inglot і Dior.

Лайфхак , Який Селезньова рекомендує – змішування відтінків різних тональних кремів, наприклад, Inglot і Dior.

Що стосується професійних візажистів, Христина користується їх послугами виключно для важливих заходів і зйомок. Макіяж любить робити сама, часто на це йде від 15 до 45 хвилин часу.

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Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Христина Селезньова
Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Христина Селезньова

Ідеальний макіяж на фінал конкурсу "Міс Україна" – це нейтральні нюдовие тони . Мені важливо, щоб косметика підкреслила мою індивідуальність, сховала недоліки, але у жодному разі не спотворювала мій реальний зовнішній вигляд.

Цікаво, що дівчина захоплюється індуїзмом і мріє поїхати на паломництво в Індію і побувати в бібліотеці пальмового листя.

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І щиро вірю в реінкарнацію і те, що людина заслужила свою зовнішність в минулому житті. Якщо ти відчуваєш гнів, ревнощі і недоброжелателен до людей, це видно зовні. Один з головних моїх секретів краси не в косметиці і б'юті-засоби, а в доброті і чуйності до людей.

Марія Бобровня

Журналістка, модель і блогер родом із Запоріжжя постійно займається спортом. 22-річна Марія професійно займається гольфом, грає в теніс, відвідує спортзал 3 рази в тиждень . Головний секрет стрункої фігури дівчини – поєднання різних видів тренувань : Йога, кардіо, стретчинг, силові. Кращими ж для сідниць Бобровня вважає статичні вправи, а для ідеального преса рекомендує вправа "ножиці". Беріть на замітку!

Головний секрет краси – це здоровий сон. Я намагаюся спати по 7-8 годин на день. Це допомагає добре виглядати, шкіра виглядає такою, що відпочила, немає синців та набряків. Ще потрібно пити багато води. Намагаюся дотримуватися цього балансу.

Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Марія Бобровня
Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Марія Бобровня

Марія поділилася і антицелюлітний комплексом для шкіри тіла . Такий комплекс дівчина повторює два рази в тиждень:

  1. Масаж сухою щіткою
  2. Після нього гаряча ванна
  3. Далі масаж вакуумної банкою з маслом для тіла
  4. Нанести скраб і на завершення антицелюлітний крем. Тут два варіанти: або зігріваючий, або охолоджуючий.

У виборі їжі Марія дотримується здорового харчування, але обожнює сирники зі згущеним молоком.

Бобровня зізналася, що її постійна вага – 52-54 кг. Перед кастингом конкурсу дівчина змінила режим харчування і пройшла курс з 5-ти сеансів LPG-масажу, що допомогло їй привести фігуру в ідеальний стан і скинути вагу на 1 кілограм.

Аліна Ляшук

26-річна фіналістка з маленького містечка в Рівненській області не уявляє свого життя без посмішки і позитивного настрою. Аліна вірить, що, тільки випромінюючи позитивну енергію, можна добре виглядати.

Ляшук – справжня модель для наслідування. За її життям в Instagram стежить 295 тисяч передплатників . Дівчина відкрито розповідає про те, що в дитинстві страждала зайвою вагою і показує свої архівні фотографії. Аліна наполегливо працювала над собою, і фізично, і ментально.

Раніше я себе не вважала позитивною. Я все життя була повненький, і завжди нормально себе почувала. Але стереотипи, які властиві суспільству, породжують комплекси. З ці потрібно боротися. Тільки праця і постійна робота над собою здатні щось змінити.

Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Аліна Ляшук
Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Аліна Ляшук

Аліна рекомендує читати більше корисної літератури . На її книжковій полиці можна знайти видання Мей Маск, а кращою вона вважає "Секрет" Ронди Берн.

3 ради від Аліни, які допоможуть змінити життя :

  • Чи не копатися в собі і не накручувати себе.
  • Щоранку прокидатися з посмішкою.
  • Щодня працювати над собою

Анастасія Тугай

Красуня з Київської області вже два роки користується натуральною косметикою українського бренду Natureal. У б'юті-арсеналі 21-річної дівчини можна знайти натуральні дезодоранти, тканинні максі, пілінги і зволожуючі креми. Анастасія зазначила, що дуже любить користуватися корейської косметикою бренду Dr.Jart. наприклад, тканинні маски вона використовує три рази в тиждень .

Найважливіше правило в догляді за шкірою обличчя – це завжди змивати макіяж ввечері . Для цього Тугай використовує кілька засобів: знімає залишки декоративної косметики міцелярної водою Bioderma або С: EHKO, далі використовує пінки для вмивання З: EHKO або Dr.Jart, обов'язково завдає тонік для обличчя та зволожуючий крем.

Відвідує косметолога фіналістка один раз в місяць, вибираючи процедури ручної чистка обличчя, а восени і взимку – пілінги.

Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Анастасія Тугай
Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Анастасія Тугай

Б'юті-лайфхак від Анастасії – вранці, після вмивання, протерти обличчя кубиком льоду. Це додасть свіжості, тонусу і зніме набряки.

У своєму раціоні Тугай намагається не вживати коров'яче молоко , Солодощі і фастфуд. Вже більше року дівчина не їсть м'ясо. Вона постійно вивчає дані про здорове харчування стежить за блогерами в цьому напрямку.

3 ради для гарного вигляду шкіри обличчя :

  • Пити воду.
  • Виключити з раціону смажену їжу, а замінити на запечену, варену і приготовлену на пару.
  • Висипатися.

Ніка Кузнєцова

Одна з найстильніших учасниць конкурсу "Міс Україна" в цьому році приїхала боротися за корону з Харкова. 20-річна Ніка розповіла, що її стиль формувався з самого дитинства і все завдяки мамі.

Моя мама завжди добре одягалася, вона показувала мені хороші магазини і вчила правильно вибирати одяг, а не скуповувати все підряд. У дитинстві, мене віддали в школу моделей. Мені було 10 років, мені дуже подобалося там, і я з усіх сил намагалася виглядати красиво. Це і зараз допомагає мені, додає впевненості в собі.

Ніка зазначила, що стиль також формує і візуальна складова. Дівчина багато часу приділяє результатам пошуку різних луків в Pinterest, зберігає добірки з кращими. Також Ніка закінчила курси стилю, де навчилася комбінувати одяг за кольорами, розбиратися в трендах, вивчала історії будинків моди і роботи дизайнерів.

Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Ніка Кузнєцова
Учасниця конкурсу "Міс Україна" 2021 – Ніка Кузнєцова

Одним з найцікавіших креативників сучасності вона вважає Симона Порта Жакмюса і його муз – француженок з провінції звідки він сам родом.

Іконами стилю для Кузнєцової є Хейлі Бібер і Белла Хадід.

Дівчина розповіла, що, якщо їй подобається якась річ, бренд залишається неважливий. А щоб стильно виглядати краще за все комбінувати одяг мас-маркет з речами люксових брендів.

Топ-5 речей, які повинні бути в гардеробі у кожної дівчини :

  • Маленьке чорне плаття
  • Туфлі-човники
  • Біла сорочка оверсайз
  • подовжений піджак
  • красива сумочка

Раніше ми розповідали, як організатори "Міс Україна" показали нову корону вартістю 3 мільйони доларів. 5 фактів про неї

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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