Меланія Трамп вийшла в народ з посмішкою і в яскравій сукні за 104 тисячі гривень
Меланія вбралася в стильну сукню від Gucci
Буквально вчора Меланія Трамп разом з чоловіком, колишнім президентом США Дональдом Трампом, залишала Білий дім в чорному вбранні, а вже сьогодні всі обговорюють сяючу Меланію у Флориді.
Для останнього прощального заходу Меланія вибрала строкате плаття від Gucci за 3700 доларів (приблизно 104,5 тисячі гривень) і балетки, хоча зазвичай експерша леді США вважає за краще човники на високих підборах.
На фото був зображений момент, коли подружжя Трамп виходило з літака. На кадрах Меланія посміхалася, що їй не властиво – склалося враження, що тепер пані Трамп видихнула і розслабилася після перебування її чоловіка на посту президента США протягом чотирьох років.
Раніше ми робили добірку найстильніших і пам'ятних образів Меланії Трамп.
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