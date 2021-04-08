Як підготувати речі з хутра, кашеміру і вовни на літнє зберігання

Обов'язково використовуйте засоби для боротьби з міллю

Весна в Україні неминуча, хоча в прогнозі погоди на цьому тижні ще сніг. А значить – неминуча і заміна гардеробу. Щоб теплі речі залишилися неушкодженими міллю, а восени не довелося терміново бігати в пошуках нового пальто – одяг треба вміти правильно зберігати. Як упакувати зимові речі, розповіла ведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка.

Хоча порадувати себе покупками можна не тільки, коли щось зіпсувалось чи вийшло з моди, а й просто так. В нашому календарі подарунків на квітень ви знайдете багато цікавинок для себе чи своїх близьких. Не стримуйте себе!

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Як підготувати речі для зберігання

Перед тим, як заховати теплі речі на тривале зберігання, необхідно їх оглянути і почистити. Для зберігання підійдуть пластикові контейнери і сумки на блискавці.

Серед теплого одягу є і такий, який потрібно зберігати на вішалках, серед них сукні та вироби з хутра.

Речі з хутра та вовни краще вивісити на сонці. Така профілактика вбереже одяг від комах і допоможе уникнути появи жовтих плям.

Делікатні речі можна також звернути в тканинний папір. Деякі господині складають речі в валізи, щоб захистити їх від вологи.

Як захистити речі від молі

Наприклад, можна посушити шкурки апельсина і зібрати хвою, скласти все це в мішечки і розвісити або розкласти їх в гардеробі. Можна також використовувати лавровий лист або інші трави, адже на моль діє широкий спектр різних запахів. Це допоможе зберегти речі з натуральних тканин і хутро від шкідників.

Можна також використовувати і хімічні засоби, але розпорошуючи аерозоль, необхідно бути уважними, щоб засіб не потрапив на одяг і не зіпсував його.

Як формує і зберігає свій гардероб співачка Злата Огнєвіч

Її гардероб складається з речей досить практичних і комфортних, адже під час концертів їй потрібно сідати за фортепіано, співати і танцювати. Ще в її гардеробі можуть однакові речі на випадок, якщо одна зіпсуватися, а на сцену виходити необхідно в певному образі. Також Злата дуже любить різні капелюхи, які зберігає в спеціальних круглих коробках.

Злата Огнєвич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка каже, що використовує для речей тканинні чохли, коли бере одяг на концерт. Злата виступає проти пластикових чохлів.

Але всі сценічні костюми та сукні співачка зберігає в спеціальних приміщеннях поза своєю домівкою.

Які ще є лайфхаки зі зберігання зимових речей – дивіться докладніше в сюжеті:

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