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Меган Фокс і Кортні Кардаш'ян в найсексуальнішій рекламі білизни (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
23 вересня, 12:50
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Знаменитості знялися в рекламній кампанії нижньої білизни бренду SKIMS Кім Кардаш'ян. Дівчата позували напівоголені. Дивіться найгарячіші фото
Меган Фокс і Кортні Кардашьян в рекламі SKIMS
Меган Фокс і Кортні Кардашьян в рекламі SKIMS / Фото: instagram.com/skims/

Кім Кардаш'ян, образ якої повторила Леся Нікітюк, випустила нову рекламну кампанію власного бренду нижньої білизни SKIMS. Знімки були опубліковані в соцмережах, і це найсексуальніше, що ми сьогодні бачили.

/ Фото: instagram.com/skims/

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Головними героїнями кампейну стали Меган Фокс і сестра Кім – Кортні Кардаш'ян. Зірки приміряли нижню білизну з нової колекції SKIMS Cotton.

Дівчата позували в еротичних комплектах, а також з оголеними грудьми, прикриваючи їх руками. Меган і Кортні їли вишні та червоні яблука, ніби натякаючи на сексуальні ігри.

/ Фото: instagram.com/skims/

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/ Фото: instagram.com/skims/

Фото з рекламної кампанії бурхливо обговорюють у Мережі.

Мені подобається, що SKIMS дійсно розуміють, що жінки хочуть носити і що вони хочуть відчувати себе сексуальними, впевненими та сильними. Мені сподобалося брати участь у цій кампанії з Кортні, нам було так весело зніматися разом, – розповіла Меган у пресрелізі.

/ Фото: instagram.com/skims/

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У колекцію SKIMS Cotton увійшли: бюстгальтери пуш-ап і без кісточок, велосипедки, топи з коротким і довгим рукавом, шорти, боді та трусики. Основними кольорами лінійки стали базові – чорний, білий і бежевий.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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