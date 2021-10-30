10 ідей манікюру на Геловін 2021 на короткі нігті (фото)

Павуки, привиди, гарбузи, змії, клоуни, чорні кішки та багато інших зловісних і не дуже ідей для нейл-арту

Манікюр на Геловін 2021 на короткі нігті / Фото: Колаж: Сьогодні

Гарбузи вирізані з особливою ретельністю, костюми підібрані, а тепер до Геловіну 2021 потрібно підготувати одну деталь – наші нігті.

Довгі нігті, покриті оранжевими гарбузами, можуть бути чудовим варіантом для свята. Ми ж вирішили розглянути й інші варіанти нейл-арту та вибрали 10 Instagram-ідей дизайну нігтів на Геловін, які ви зможете носити на короткі нігті.

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Звичайно, чим сміливіші варіанти ви оберете, тим краще. Але навіть найпростіший манікюр у трендових помаранчевих та чорних відтінках може заявити про себе. Багато наших улюблених осінніх тенденцій манікюру, такі як елементи фіолетового та блакитного, зазнають змін на Геловін.

Любителькам експериментів рекомендуємо звернути увагу на знакові малюнки: змії, скелети, павутину або ж на клоуну із фільму "Воно".

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