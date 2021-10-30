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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

10 ідей манікюру на Геловін 2021 на короткі нігті (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
30 жовтня, 11:36
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Павуки, привиди, гарбузи, змії, клоуни, чорні кішки та багато інших зловісних і не дуже ідей для нейл-арту
Манікюр на Геловін 2021 на короткі нігті
Манікюр на Геловін 2021 на короткі нігті / Фото: Колаж: Сьогодні

Гарбузи вирізані з особливою ретельністю, костюми підібрані, а тепер до Геловіну 2021 потрібно підготувати одну деталь – наші нігті.

Довгі нігті, покриті оранжевими гарбузами, можуть бути чудовим варіантом для свята. Ми ж вирішили розглянути й інші варіанти нейл-арту та вибрали 10 Instagram-ідей дизайну нігтів на Геловін, які ви зможете носити на короткі нігті.

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Звичайно, чим сміливіші варіанти ви оберете, тим краще. Але навіть найпростіший манікюр у трендових помаранчевих та чорних відтінках може заявити про себе. Багато наших улюблених осінніх тенденцій манікюру, такі як елементи фіолетового та блакитного, зазнають змін на Геловін.

Любителькам експериментів рекомендуємо звернути увагу на знакові малюнки: змії, скелети, павутину або ж на клоуну із фільму "Воно".

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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