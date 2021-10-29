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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Фріда та кішка: як створити макіяж і зачіску на Геловін 2021 – особистий досвід редакції

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
29 жовтня, 13:55
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Як вибрати найпопулярніші образи на Геловін та повторити. Розповідаємо у матеріалі
Макіяж і зачіски на Геловін 2021
Макіяж і зачіски на Геловін 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Найжахливіший день у році вже не за горами, настав час якнайшвидше продумати свій образ на Геловін 2021. Візажисти дають поради, як повторити макіяж відьми, стилісти радять підбирати костюми у стилі героїв серіалу "Гра в кальмара", зробивши ставку на тренди сезону.

Ми вирішили провести експеримент, заручившись підтримкою та порадами професіоналів салону краси Fastline Studio, і відправили журналістів приміряти на себе б'юті-образи до Геловіну. Що з цього вийшло, читайте у матеріалі.

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Візажисти салону самі підібрали образ нашим героїням, ґрунтуючись на трендах, популярних образах і, звичайно, рисах та особливостях зовнішності.

У Fastline Studio зазначили, що як таких трендів на образи до найстрашнішого свята в році не існує. В основному клієнти звертають увагу на популярних героїв у кіно, серед яких клоун з "Воно", маски в стилі Санта Муерте, черепи, образи вампірів, відьом та кішок.

У салоні вам завжди допоможуть з вибором образу, але найкраще заздалегідь подумати, що ви хочете, знайти відповідні фото і показати візажисту.

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Образ кішки

Цей образ є одним із найпопулярніших серед дівчат. Його можна зробити вдома, для цього не знадобиться надто багато коштів та часу.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Початковий етап: основа, контуринг та брови

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  • Зволожуємо обличчя, готуємо для його макіяжу.
  • Далі ми наносимо основу, коригуємо недоліки. Після чого здійснюємо контуринг обличчя за допомогою тонального крему, бронзера або пудри, а також хайлайтера. Зверніть увагу на область скронь, вилиць і спинки носа.
  • Також варто виділити брови. Їх потрібно підняти, нафарбувати олівцем, трохи розпушити за допомогою кисті та подовжити.

Очі

Найголовніший акцент у цьому макіяжі – очі. Спочатку виділяємо їх за допомогою коричневих тіней (ви також можете вибрати будь-який інший темний відтінок).

Далі малюємо стрілки – спочатку на верхніх повіках починаючи з середини ока та до зовнішнього куточка, а потім промальовуємо за допомогою олівця або рідкої підводки лінію, що веде до внутрішнього куточка ока.

Біля внутрішнього куточка стрілку також потрібно витягнути. Добре промалюйте і нижню повіку. Залиште невеликий проміжок у центральній частині нижньої повіки і виділіть його золотистими тінями. Тіні також нанесіть і в куточки очей.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Далі профарбуйте тушшю нижні вії, а потім верхні. Не використовуйте багато туші.

Ніс та вусики

Який же котик без вусиків та типового котячого носика? Ні-ні, тут вам не обійтися звичайною крапкою на кінчику носа. Але як правильно все це намалювати?

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

За допомогою олівця почніть зафарбовувати крила носа та перегородку. Намагайтеся не переборщити із нанесенням кольору на кінчик носа. Далі профарбуйте губний жолобок (це вертикальна складочка під носом, що веде до рота). І повністю зафарбуйте верхню губу. Нижню губу можна залишити без кольору або зафарбувати нюдовою або світло-коричневою помадою.

Останній штрих – крапки на щоках та вусики. Ваш макіяж готовий!

Зачіска

Почнемо з того, що потрібно добре промити волосся, використовуючи шампунь і кондиціонер. Далі сушимо волосся за допомогою гребінця, піднімаючи коріння.

Далі для об'єму потрібно зробити гофрування коренів (приблизно п'ять сантиметрів). Це можна зробити за допомогою плойки-гофре.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Далі за допомогою плойки накрутіть невеликі локони. Розділіть волосся на дві частини, симетрично зробіть два хвостики на передній частині голови – вони послужать каркасом для "вушок".

Після чого зробіть невеликий начіс хвостиків, розгладьте його гребінцем. Зробіть "вушко" – для цього по спіралі закрутіть хвостик і зафіксуйте його шпилькою. Зафіксуйте "вушко" лаком. Якщо деякі шпильки буду виглядати з-під волосся, можете його прибрати. Те саме проробіть і з другим хвостиком.

Решту волосся укладіть хвилею. Зачіска готова!

Образ Фріди

Візажисты розповіли, що образ культової художниці також є одним з найпопулярніших на Геловін. Круто він виглядатиме, якщо у вас виражені вилиці або ви маєте гострі риси обличчя.

Зробити такий макіяж можна і вдома, і в салоні. Фахівці зазначають, що в салоні ви значно заощадите час, зробивши і макіяж, і зачіску одночасно. Не слід забувати, що для створення образу Фріди вам знадобляться деякі професійні засоби декоративної косметики.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Порада: перш ніж наносити будь-який макіяж, не забудьте очистити та зволожити обличчя. Маскарадний макіяж досить довго закриватиме пори обличчя, тому дуже важливо, щоб шкіра була доглянутою.

Макіяж

Найбільш головними елементами макіяжу Фріди є білий тон та чорні частини. Зробити шкіру обличчя максимально блідою можна за допомогою спеціальної тональної основи найбілішого відтінку, який можна знайти у магазині.

А ось для фарбування чорних елементів вам знадобиться спеціальна фарба – аквагрим.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Алергікам переживати про роздратування і будь-яку реакцію шкіри на фарбу не варто, оскільки вона зроблена з тих же компонентів, з яких роблять декоративну косметику. Звичайно, якщо ви не страждаєте на сильну алергію на певні інгредієнти.

Носити такий маскарадний макіяж можна довго, але бажано не більше 10 годин. Змити чорні елементи буде дуже просто, оскільки аквагрим створений на водяній основі. А ось з рештою доведеться повозитися. Фахівці рекомендують використовувати міцелярну воду, а також двофазний засіб для демакіяжу.

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

Зачіска

Одним із знакових образів Фріди була її зачіска – заплетена коса, укладена як вінок, в яку впліталися червоні троянди. Візажисти салону вирішили не повторювати такий яскравий елемент, а додати індивідуальності та підкреслити легкі кучеряві завитки, які створила природа. Вийшло круто!

Макіяж і зачіска на Геловін 2021
Макіяж і зачіска на Геловін 2021 / Фото: Сьогодні

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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