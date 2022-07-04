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Must have літа: де купити сукню як у Джулії Робертс від українського бренду (фото, ціна)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 липня, 12:12
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Голлівудська зірка вирішила підтримати український бізнес та купила сукню, щоб вийти у ній на Каннському кінофестивалі. Де купити таку ж – у статті
Сукня від українського бренду Overthesea з шовку та поліестеру
Сукня від українського бренду Overthesea з шовку та поліестеру / Фото: Колаж: Сьогодні

Джулія Робертс одягла сукню українського бренду Overthesea. Так голлівудська актриса вирішила підтримати Україну та бізнес у нашій країні під час війни. Про це розповіла зіркова стилістка Елізабет Стюарт. Вона опублікувала знімок актриси у своєму Instagram-акаунті. Також Стюарт написала:

Один із способів підтримати Україну — робити покупки в Україні! Ми купили цю сукню на їхньому сайті, щоб носити в Каннах.

Джулія Робертс у сукні українського бренду Overthesea
Джулія Робертс у сукні українського бренду Overthesea

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Стилістка Елізабет Стюарт відома своєю співпрацею з багатьма зірками Голлівуду, серед яких Кейт Бланшетт та інші знаменитості.

Робертс приміряла сукню під час Канського кінофестивалю, що проходив з 17 по 28 травня на Лазурному узбережжі.

Це неймовірна честь для нашого бренду та всієї нашої країни. Джулія – приголомшлива! Мільйон раз дякуємо за довіру та підтримку! – написали засновники українського бренду Overthesea у своєму Instagram.

Купити таку ж сукню можна і зараз на сайті бренду. Його вартість 6960 грн.

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Сукня з шовку та поліестеру Overthesea
Сукня з шовку та поліестеру Overthesea / Фото: пресслужба

Сукня з шовку та поліестеру Overthesea
Сукня з шовку та поліестеру Overthesea / Фото: пресслужба

Сукня з шовку та поліестеру Overthesea
Сукня з шовку та поліестеру Overthesea / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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