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Що носити в офіс навесні: найтрендовіший образ Miu Miu

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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21 лютого, 18:36
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Іноді дизайнери та модні бренди готові з ніг на голову перевернути наш світ, аби лише привернути увагу до своїх колекцій. Міучча Прада, наприклад, запропонувала переглянути офісний гардероб
Найтрендовіший образ весни 2022 - Miu Miu
Найтрендовіший образ весни 2022 - Miu Miu / Фото: instagram.com/chiaraferragni, Колаж: Сьогодні, i-D

Коли восени минулого року Міучча Прада представила нову колекцію Miu Miu, у багатьох гостей показу, модної преси, а потім і шанувальників бренду в Мережі, розпочалися затяті обговорення, суперечки і навіть з'явилося подив.

Так Прада вирішила уявити своє бачення того, в якому образі дівчата повернуться до офісу після локдаунів. Забудьте про випрасовані брючні костюми з блузами. На зміну їм дизайнер пропонує зробити революцію та змінити корпоративний дрес-код. Міучча вважає, що те, в чому жінки повинні ходити в офіс, буквально ламає всі зумовлені правила.

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Miu Miu SS 2022
Miu Miu SS 2022 / Фото: Vogue

Так, дівчата повинні одягатися подібно до бунтуючих учениць приватної школи, які перетворюють свою шкільну форму, навмисно вкорочуючи спідниці та блузи.

Образ моделі у міні-спідниці та сорочці зі светром з відкритим животом настільки, що Брітні Спірс та Крістіна Агілера почервоніли б на початку 2000-х, спочатку вразив своєю відвертістю на подіумі, але вже тепер перекочував у гардероби інфлюєнсеров по всьому світу.

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Кьяра Ферраньї у Miu Miu
Кьяра Ферраньї у Miu Miu / Фото: instagram.com/chiaraferragni

Це так нормально, але для мене це так дивно. Дивне – більше не дивне, прокоментувала образ Міучча.

Лара Стоун для Vogue Czechoslovakia
Лара Стоун для Vogue Czechoslovakia / Фото: Vogue

Звичайно, нове покоління, схоже, не бентежить відверту сексуальність після карантину. Ми вже уявляємо лиця босів, які ледве пережили casual friday. Тепер же, в 2022 році, їм доведеться щодня спостерігати, як офіс-менеджер Маша та Ксюша з бухгалтерії п'ють каву і пліткують у міні-спідницях з низькою талією та закатаному джемпері з вовни мериносу так, щоб ви могли побачити всі кубики їх преса.

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Палома Ельсессер для i-D
Палома Ельсессер для i-D / Фото: i-D

Анна Делло Руссо в Miu Miu
Анна Делло Руссо в Miu Miu / Фото: instagram.com/annadellorusso/

Хейлі Бібер у рекламі Miu Miu
Хейлі Бібер у рекламі Miu Miu / Фото: Miu Miu

Ім Юна у зйомці для корейського ELLE
Ім Юна у зйомці для корейського ELLE / Фото: elle.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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