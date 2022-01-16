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Королева героїнового шику: 12 найкращих фото Кейт Мосс

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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16 січня, 13:50
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Одна з найвідоміших моделей сучасності, якій вдалося подолати наркотичну залежність, налагодити власне життя, відкрити школу моделей та стати іконою для мільйонів дівчат на планеті
Найкращі фото Кейт Мосс
Найкращі фото Кейт Мосс / Фото: Колаж: Сьогодні

16 січня день народження святкує одна з найкрасивіших жінок у світі Кейт Мосс. Сьогодні супермоделі 1990-х виповнилося 48 років.

У світ моди Кейт потрапила зовсім юною, коли їй було 14 років. За роки кар'єри вона стала уособленням героїнового шику, з'являлася на обкладинках найпрестижніших журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel та багато інших.

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Кейт Мосс із дочкою для італійського Vogue
Кейт Мосс із дочкою для італійського Vogue / Фото: Vogue

Кейт працювала і продовжує співпрацювати з кращими і найвідомішими будинками моди: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal, Yves Saint Laurent та багатьма іншими. У 2014 році спеціально для вересневого номера британського Vogue, Кейт у ролі режисера та оператора зняла модель Лару Стоун.

Сьогодні Кейт випускає власні колекції одягу та ювелірних виробів, займається йогою, продає сливовий джем та зустрічається з аристократом та фотографом Миколою фон Бісмарком.

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Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

На честь іменинниці ми згадуємо її найкрутіші образи, які нагадують, що Кейт – королева вечірок.

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: instagram.com/katemosslatest

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/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: Calvin Klein

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: Versace

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс
Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Читайте також: Дочка Кейт Мосс знялася у рекламі Ermanno Scervino

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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