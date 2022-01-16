Королева героїнового шику: 12 найкращих фото Кейт Мосс

Одна з найвідоміших моделей сучасності, якій вдалося подолати наркотичну залежність, налагодити власне життя, відкрити школу моделей та стати іконою для мільйонів дівчат на планеті

Найкращі фото Кейт Мосс / Фото: Колаж: Сьогодні

16 січня день народження святкує одна з найкрасивіших жінок у світі Кейт Мосс. Сьогодні супермоделі 1990-х виповнилося 48 років.

У світ моди Кейт потрапила зовсім юною, коли їй було 14 років. За роки кар'єри вона стала уособленням героїнового шику, з'являлася на обкладинках найпрестижніших журналів, серед яких Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel та багато інших.

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Кейт Мосс із дочкою для італійського Vogue / Фото: Vogue

Кейт працювала і продовжує співпрацювати з кращими і найвідомішими будинками моди: Chanel, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace, L'Oréal, Yves Saint Laurent та багатьма іншими. У 2014 році спеціально для вересневого номера британського Vogue, Кейт у ролі режисера та оператора зняла модель Лару Стоун.

Сьогодні Кейт випускає власні колекції одягу та ювелірних виробів, займається йогою, продає сливовий джем та зустрічається з аристократом та фотографом Миколою фон Бісмарком.

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Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

На честь іменинниці ми згадуємо її найкрутіші образи, які нагадують, що Кейт – королева вечірок.

Кейт Мосс / Фото: instagram.com/katemosslatest

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/ Фото: instagram.com/kimkardashian

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: Calvin Klein

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: Versace

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

Кейт Мосс / Фото: vogue.ua

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