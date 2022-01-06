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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

20 фото Ірини Шейк, від яких неможливо відірвати око

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 січня, 10:00
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Зірка, супермодель та актриса. Ірина знає, як завжди виглядати ефектно на червоних доріжках, привернути увагу чоловіків та вразити нашу уяву
Стиль Ірини Шейк
Стиль Ірини Шейк / Фото: Колаж: Сьогодні

6 січня виповнилося 36 років Ірині Шейк. Супермодель відома своєю неймовірною зовнішністю та ефектною фігурою. За всю кар'єру її називали іконою модної індустрії та найсексуальнішою жінкою планети.

Ірина є першою російською моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Вона з'являлася на обкладинках топових видань, а за її особистим життям стежить півсвіту. Чого тільки варті милі фото Шейк з Бредлі Купером та їхньою спільною дочкою Леєю.

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Ірина Шейк та Бредлі Купер із дочкою
Ірина Шейк та Бредлі Купер із дочкою / Фото: vogue.ua

До своїх 36 років Ірина досягла багато: уклала контракти з гігантами модної індустрії Givenchy, Versace та багатьма іншими, вона на постійній основі знімається для обкладинок модних журналів Vogue, GQ, Elle, Harper's Bazaar, дружить зі знаменитостями, а чутки про її роман з Каньє Вестом не сходили зі сторінок жовтої преси кілька місяців.

Ця сильна і красива дівчина щодня доводила всьому світові, що вона прекрасна та її нічим не зламати.

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Фото: vogue.ua

Як би ми її не обговорювали, ця жінка за будь-яких обставин завжди виглядає надзвичайно. Сьогодні, на честь дня народження Ірини Шейк, ми обрали її найкращі виходи. Насолоджуйтесь.

Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк | Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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