20 фото Ірини Шейк, від яких неможливо відірвати око

Зірка, супермодель та актриса. Ірина знає, як завжди виглядати ефектно на червоних доріжках, привернути увагу чоловіків та вразити нашу уяву
Стиль Ірини Шейк / Фото: Колаж: Сьогодні
6 січня виповнилося 36 років Ірині Шейк. Супермодель відома своєю неймовірною зовнішністю та ефектною фігурою. За всю кар'єру її називали іконою модної індустрії та найсексуальнішою жінкою планети.
Ірина є першою російською моделлю, що з'явилася на обкладинці Sports Illustrated Swimsuit. Вона з'являлася на обкладинках топових видань, а за її особистим життям стежить півсвіту. Чого тільки варті милі фото Шейк з Бредлі Купером та їхньою спільною дочкою Леєю.
Ірина Шейк та Бредлі Купер із дочкою / Фото: vogue.ua
До своїх 36 років Ірина досягла багато: уклала контракти з гігантами модної індустрії Givenchy, Versace та багатьма іншими, вона на постійній основі знімається для обкладинок модних журналів Vogue, GQ, Elle, Harper's Bazaar, дружить зі знаменитостями, а чутки про її роман з Каньє Вестом не сходили зі сторінок жовтої преси кілька місяців.
Ця сильна і красива дівчина щодня доводила всьому світові, що вона прекрасна та її нічим не зламати.
Ірина Шейк / Фото: vogue.ua
Як би ми її не обговорювали, ця жінка за будь-яких обставин завжди виглядає надзвичайно. Сьогодні, на честь дня народження Ірини Шейк, ми обрали її найкращі виходи. Насолоджуйтесь.
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
Стиль Ірини Шейк / Фото: Getty Images, vogue.ua
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора