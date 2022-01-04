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Найкращі вбрання премії "Золотий глобус" за всю історію, від яких ви будете божеволіти

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 січня, 15:00
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Готуємось до однієї з найбільш обговорюваних та очікуваних церемоній у році
Найкращі вбрання церемонії "Золотого глобуса"
Найкращі вбрання церемонії "Золотого глобуса" / Фото: Колаж: Сьогодні

9 січня у Лос-Анджелесі пройде 79-та церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Голлівудські зірки боротимуться за нагороди в галузі кінематографу за 2021 рік. Номінантів премії було оголошено 13 грудня 2021 року.

Напередодні премії ми вирішили розглянути найкращі вбрання зірок за весь час історії церемонії. Шикарні виходи Джулії Робертс, Анджеліни Джолі, Джареда Лето, Леді Гаги, Меріл Стріп та багатьох інших, якими варто надихатися.

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Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Фото: vogue.ua

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Леді Гага
Леді Гага / Фото: vogue.ua

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Том Круз та Ніколь Кідман
Том Круз та Ніколь Кідман / Фото: vogue.ua

Джаред Лето
Джаред Лето / Фото: vogue.ua

Джеймі Лі Кертіс
Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

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Меріл Стріп
Меріл Стріп / Фото: vogue.ua

Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" | Фото: Getty Images
Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images
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Читайте також: Що за драма довкола кінопремії Золотий глобус? Коротко пояснюємо

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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