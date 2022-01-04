Найкращі вбрання премії "Золотий глобус" за всю історію, від яких ви будете божеволіти

Готуємось до однієї з найбільш обговорюваних та очікуваних церемоній у році

Найкращі вбрання церемонії "Золотого глобуса" / Фото: Колаж: Сьогодні

9 січня у Лос-Анджелесі пройде 79-та церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Голлівудські зірки боротимуться за нагороди в галузі кінематографу за 2021 рік. Номінантів премії було оголошено 13 грудня 2021 року.

Напередодні премії ми вирішили розглянути найкращі вбрання зірок за весь час історії церемонії. Шикарні виходи Джулії Робертс, Анджеліни Джолі, Джареда Лето, Леді Гаги, Меріл Стріп та багатьох інших, якими варто надихатися.

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Ніколь Кідман / Фото: vogue.ua

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Леді Гага / Фото: vogue.ua

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Том Круз та Ніколь Кідман / Фото: vogue.ua

Джаред Лето / Фото: vogue.ua

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Getty Images

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Меріл Стріп / Фото: vogue.ua

Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images Найкращі вбрання церемонії "Золотий глобус" / Фото: Getty Images 1 /9

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