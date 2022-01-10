Louis Vuitton представили нову (але не зовсім) версію монограми

Давні шанувальники бренду та історики моди легко зрозуміють, що цей принт почали використовувати ще в 19 столітті

Louis Vuitton представили нову версію монограми / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за новорічною тигровою колекцією Balenciaga, Louis Vuitton також приготував сюрприз для своїх шанувальників. Бренд розпочав 2022-й із новою монограмою. І десь ви це вже бачили.

Модний будинок Louis Vuitton презентував колекцію сумок, прикрашених візерунком Malletage. Давним-давно засновник бренду використав його для підкладок знаменитих валіз Louis Vuitton. Циклічність моди, що сказати. Принаймні не сплагіатилі.

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Змішуючи кольори та текстури, нова монограма пожвавлює деякі з найзнаковіших сумок модного будинку.

— йдеться у Instagram бренду.

Оновлений на новий лад мотив не просто роздрукований, а й вишитий на шкірі, створюючи ефект хендмейду.

Принт легко впізнається на сумках-бестселерах Оnthego, Speedy, Loop і Dauphine. Доповнили колекцію Louis Vuitton сумками з деніму у класичній монограмі. Вони дуже нагадують нам тренди 2000-х, які зараз активно повертаються до моди.

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