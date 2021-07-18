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Найкращі образи церемонії закриття Каннського кінофестивалю-2021 (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
18 липня, 15:13
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Вчора ввечері урочисто закрився 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Огляд найрозкішніших образів зірок останнього вечора кінофоруму
Зірки на червоній доріжці в останній день Каннського кінофестивалю-2021
Зірки на червоній доріжці в останній день Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

74-й Каннський кінофестиваль завершився перемогою фільму-хорору "Титан"! Кінорежисерка і сценаристка Джулія Дюкорно отримала престижну "Золоту пальмову гілку", ставши другою жінкою в історії фестивалю, яка отримала цю нагороду. Поряд з переможцями Каннського кінофестивалю на церемонії закриття в центрі уваги опинилися і блискучі зірки в не менш яскравому одязі.

І хоча протягом усіх 12 днів кіноогляду знаменитості підкорювали своїми образами, здається, для останнього вечора вони приберегли найкращі та найяскравіші костюми.

Зірка вечора і Каннського кінофестивалю в цілому Шерон Стоун кілька разів за ці 12 днів підкорювала фотографів – дивіться на її розкішну сукню від Dolce & Gabbana.

63-річна Шерон Стоун в Dolce & Gabbana
63-річна Шерон Стоун в Dolce & Gabbana / Фото: Getty Images

Наймолодша володарка "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю, яка отримала нагороду в 2013 році за фільм "Життя Адель", акторка Адель Екзаркопулос прибула на церемонію закриття в сукні від Jacquemus.

Адель Екзаркопулос, Канни-2021
Адель Екзаркопулос, Канни-2021 / Фото: Getty Images

Дизайнер Крістіан Лубутен з'явився на церемонії в червоному піджаку і чорно-сріблястих черевиках.

Крістіан Лубутен і його супутник
Крістіан Лубутен і його супутник / Фото: Getty Images

Акторка з фільму "Шалено багаті азійці" Джемма Чан була в дивовижній сукні від Oscar de la Renta.

Джемма Чан на Каннському кінофестивалі-2021
Джемма Чан на Каннському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

А ось Розамунд Пайк для останнього вечора в Каннах вибрала сукню насиченого червоного кольору від Christian Dior.

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Розамунд Пайк на церемонії закриття Каннського кінофестивалю
Розамунд Пайк на церемонії закриття Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Зірка "Щоденників вампіра" Кет Грем була в бузковому від Jean Paul Gaultier.

Кет Грем на церемонії закриття Каннського кінофестивалю
Кет Грем на церемонії закриття Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі був у картузі, улюблених кросівках Nike і темно-синьому костюмі, прикрашеному мало не всіма кольорами веселки.

Спайк Лі на церемонії закриття Каннського кінофестивалю-2021
Спайк Лі на церемонії закриття Каннського кінофестивалю-2021 / Фото: Getty Images

Німецька модель і блогерка Леоні Ганна була в ефектній сукні Georges Hobeika. Золото, очевидно, цьогоріч у фаворі в зірок.

Леоні Ганна в Каннах
Леоні Ганна в Каннах / Фото: Getty Images

Модель Марго Стороженко була в прикрасах від модного дому Boucheron і сукні з високим вирізом.

Марго Стороженко на Каннському кінофестивалі-2021
Марго Стороженко на Каннському кінофестивалі-2021 / Фото: Getty Images

Раніше ми розповіли про український фільм "Бабин Яр. Контекст", який приніс Україні ще одну перемогу в Каннах.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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