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Колір вогню і пристрасті: 14 образів зірок в червоних нарядах на Met Gala 2021

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
15 вересня, 11:19
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Колір, який символізує удачу, могутність, пристрасть і навіть радість. Надихайтеся кращими зірковими виходами на балі Інституту костюма
Зірки на балі Інституту костюма Met Gala 2021
Зірки на балі Інституту костюма Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/verawanggang, instagram.com/karliekloss, instagram.com/themetgalaofficial/

Одним з найбільш трендових кольорів осені 2021 за версією Інституту кольору Pantone є Fire Whirl (в пер. з англ. "Вогненний вихор"). Цей колір стане не тільки маст-хевом осені і зими, а й майбутнього весняно-літнього сезону.

Як носити вогненний колір показали знаменитості на червоній доріжці Met Gala 2021. Ми вибрали самі ефектні образи селебріті в червоних нарядах.

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Зірка міського стилю Емілі Ратаковскі наділа облягаючу мереживну сукню Vera Wang з відкритими прозорими вставками з прикрасами у вигляді червоного орнаменту квітів і листя.

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Меган Фокс приголомшила шанувальників новим яскравим луком під час балу Інституту костюма. Вона прибула на захід в платті Dundas з довгими рукавами, покритим кристалами і з відвертими деталями. Актриса розповіла, що її образ був натхненний Дракулою і готичною модою.

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Карлі Клосс показала приклад, як врятувати ситуацію після провального виходу на минулому Met Gala. І колір вбрання їй зіграв на руку.

В основному ж зірки користувалися головним правилом при виборі вбрання для знакового заходу – вразити і привернути увагу. Простіше це зробити в образі кольору вогню і пристрасті. Надихайтеся!

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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