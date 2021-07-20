Королева Ранія в елегантній сукні зустрілася з президентом США: фото

Це перша офіційна зустріч королеви Ранії, яка раніше показала гарний сімейний портрет, і короля Абдалли II з подружжям Байден. Захід пройшов в Білому домі. Фото зустрічі з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter.
Королева Ранія вбралася в елегантне червоне плаття з чорним поясом. Свій образ Її Величність доповнила бежевими човниками на підборах і червоним клатчем. Волосся Ранія вклала хвилями.
У соцмережах вже щосили обговорюють образ королеви. Користувачі Мережі відзначають, що це один з найяскравіших і ефектних образів Її Величності.
Вже у вересні королева Ранія відзначатиме 51-річчя. Минулого року році на честь її ювілею був опублікований сімейний портрет, тому шанувальники королівської сім'ї Йорданії чекають, що і цього року монархи порадують публіку красивим фото.
Виходи королеви Йорданії на публіку завжди бурхливо обговорюють в Мережі. У Ранії відмінний смак і стиль, тому модники з усіх куточків світу стежать за тим, що Її Величність вдягає на офіційні заходи, щоб повторити образ королеви. При цьому Ранія ніколи не робить яскравий макіяж, роблячи акцент на природності. Натуральність в макіяжі – тенденція, якої дотримуються багато дівчат в світі, зокрема і українки. Нещодавно на вулицях Києва з'явилися фото звичайних українок без ретуші.
Дізнайтеся цікаві факти про життя королеви Великобританії Єлизавети II: