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Донателла Версаче знялася із сестрами Хадід для реклами Versace

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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27 січня, 17:44
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Креативний директор бренду відіграла головну роль у рекламній кампанії жіночої колекції весни 2022 року
Донателла Версаче знялася в рекламній кампанії Versace разом із Джіджі та Беллою Хадід
Донателла Версаче знялася в рекламній кампанії Versace разом із Джіджі та Беллою Хадід / Фото: instagram.com/donatella_versace

Хто може уособити Versace краще, ніж сама Донателла Версаче? Ніхто. Саме так подумала ключова фігура бренду і знялася у новій рекламній кампанії, але не сама, а разом із легендарними сестрами Хадід, а також Малумою, який нещодавно став обличчям Versace, пише WWD.

Біляве волосся, яке розпливлося хвилями по плечах модельєра, і безпрецедентний образ в цілому ми можемо побачити на фотографіях Мерта Аласа і Маркуса Пігготта.

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Донателла Версаче знялася в рекламній кампанії Versace разом із Джіджі та Беллою Хадід
Донателла Версаче знялася в рекламній кампанії Versace разом із Джіджі та Беллою Хадід / Фото: instagram.com/donatella_versace

Креативний директор бренду відіграла головну роль у рекламній кампанії жіночої весни 2022 року. Разом із Джіджі та Беллою Хадід, постійними відвідувачами модних показів лейблу, вони з'явилися на стильних фото.

Сім'я завжди знаходиться в центрі всього, що я роблю, тому я так люблю Беллу та Джіджі. Вони чудово ілюструють силу між сестрами та діляться цим посланням з нашою сестринською спільнотою Versace по всьому світу.

— сказала дизайнер.

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Скоординовані образи наголошують на зв'язку між персонажами. Також сестри Хадід знялися у кількох кадрах без дизайнера. Джіджі і Белла обіймалися і дуріли, будучи одягненими в яскраве вбрання.

Джіджі та Беллой Хадід у рекламній кампанії Versace
Джіджі та Беллой Хадід у рекламній кампанії Versace / Фото: Versace

Крім того, нове обличчя Versace Малума з'являється на деяких зображеннях разом із моделями. Колумбійський співак став ключовим героєм рекламної кампанії бренду для чоловіків, що була представлена ​​минулого тижня.

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Малума знявся в рекламній кампанії Versace разом з Джіджі та Беллою Хадід
Малума знявся в рекламній кампанії Versace разом з Джіджі та Беллою Хадід / Фото: Versace

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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