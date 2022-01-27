Донателла Версаче знялася із сестрами Хадід для реклами Versace

Хто може уособити Versace краще, ніж сама Донателла Версаче? Ніхто. Саме так подумала ключова фігура бренду і знялася у новій рекламній кампанії, але не сама, а разом із легендарними сестрами Хадід, а також Малумою, який нещодавно став обличчям Versace, пише WWD.
Біляве волосся, яке розпливлося хвилями по плечах модельєра, і безпрецедентний образ в цілому ми можемо побачити на фотографіях Мерта Аласа і Маркуса Пігготта.
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Креативний директор бренду відіграла головну роль у рекламній кампанії жіночої весни 2022 року. Разом із Джіджі та Беллою Хадід, постійними відвідувачами модних показів лейблу, вони з'явилися на стильних фото.
Сім'я завжди знаходиться в центрі всього, що я роблю, тому я так люблю Беллу та Джіджі. Вони чудово ілюструють силу між сестрами та діляться цим посланням з нашою сестринською спільнотою Versace по всьому світу.
— сказала дизайнер.
Скоординовані образи наголошують на зв'язку між персонажами. Також сестри Хадід знялися у кількох кадрах без дизайнера. Джіджі і Белла обіймалися і дуріли, будучи одягненими в яскраве вбрання.
Крім того, нове обличчя Versace Малума з'являється на деяких зображеннях разом із моделями. Колумбійський співак став ключовим героєм рекламної кампанії бренду для чоловіків, що була представлена минулого тижня.
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