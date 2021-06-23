Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в стильному casual-вбранні. Вчимося у герцогині носити блейзер і джинси

Герцогиня Кембриджська відвідала Музей природознавства і зустрілася з британськими школярами. Для заходу Кейт вибрала стильне повсякденне вбрання, яке легко повторити

Кейт Міддлтон відвідала Музей природознавства в Лондоні Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон нерідко радує своїми образами, причому як на офіційних заходах, так і в повсякденному житті. Герцогиня Кембриджська вже давно вважається однією з найстильніших монарших персон світу.

Кожен її образ розбирають на деталі, а після появи Кейт на публіці, вбрання, в якому вона з'явилася, моментально розкуповують в магазинах.

Цього разу Кейт зустрілася з британськими школярами в Музеї природознавства в Лондоні. Дружина принца Вільяма говорила з учнями про користь проведення часу на свіжому повітрі, повідомляє People.

Для заходу Кейт вибрала стильний casual-look: блейзер пильно-коралового відтінку від CHLOÉ за 2500 доларів (приблизно 68 тисяч гривень), білу футболку від Ralph Lauren, блакитні джинси із завищеною талією і білі кеди за 125 доларів (3400 гривень) від бренду Veja. Її образ доповнили золоті сережки і підвіска.

Кейт Міддлтон одягла піджак за 68 тисяч гривень Фото: Getty Images

Фішка образу, тонкий кораловий блейзер, на 100% складається з вовни. Такий предмет гардеробу можна носити як застебнутим, так і нарозхрист. У британських магазинах блейзер вже розкуплений.

Скріншот: mytheresa.com

Раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон вперше зустрілася з першою леді США Джилл Байден. Представниці двох країн разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл і взяли участь в освітньому круглому столі. Кейт Міддлтон для зустрічі вибрала міді-сукню кольору фуксії від Alexander McQueen.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон повторила образ принцеси Діани, який все ще в тренді, через 28 років. Кейт Міддлтон одягла двобортний піджак Zara з золотистими гудзиками (2700 грн) і плісировану спідницю від Hope (3695 грн).

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