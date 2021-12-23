Кейт Міддлтон у кардигані за 49 тис. грн показала, як прикрасила різдвяну ялинку

Такий светр, як у герцогині Кембриджської, на сайті бренду розкупили за лічені дні

Кейт Міддлтон показала, як прикрасила ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки дехто все ще не бачив головну ялинку країни на Софіївській площі, Кейт Міддлтон показала, як прикрасила символ Нового року у Вестмінстерському абатстві. Брендовий светр, як у герцогині на фото, на сайтах розкупили за лічені дні, повідомив Daily Mail.

На офіційній сторінці герцогів Кембриджських Instagram з'явилися нові фотографії дружини принца Вільяма, на яких вона світиться від щастя. 39-річна Кейт насолоджується святковою атмосферою, прикрашаючи ялинку.

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Кейт Міддлтон прикрасила ялинку у светрі за 49 тис. грн / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На фото герцогиня Кембриджська позує в кашеміровому кардигані червоного кольору з квітковим принтом Miu Miu та білим комірцем. У ньому і в чорних брюках вона з'являлася в тизері до різдвяного концерту Together at Christmas.

Я така рада, що стала ведучою концерту у Вестмінстерському абатстві — у місці, яке є особливим для нас із Вільямом.

— відзначила герцогиня.

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Такий кардиган, як на Кейт Міддлтон, у магазині розкупили за лічені дні / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Допомагала у святковому декорі Вестмінстерського абатства Кейт Міддлтон 7 грудня — за день до різдвяного концерту, що вона організувала.

Відмітимо, що 18 грудня Кейт знялася у різдвяній програмі Royal Carols: Together at Christmas у цьому ж червоному светрі. Він продавався на офіційному сайті бренду Miu Miu та в інтернет-магазинах Net-A-Porter і Farfetch, але після виходу в ефір телешоу за участю Міддлтон, його повністю розпродали у всіх розмірах.

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Коштує такий кардиган 1350 фунтів стерлінгів (49 тис. грн).

Також дивіться офіційну листівку до Різдва принца Вільяма та Кейт Міддлтон.