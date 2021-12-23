Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Список Обами

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Кейт Міддлтон у кардигані за 49 тис. грн показала, як прикрасила різдвяну ялинку

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
23 грудня, 10:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Такий светр, як у герцогині Кембриджської, на сайті бренду розкупили за лічені дні
Кейт Міддлтон показала, як прикрасила ялинку
Кейт Міддлтон показала, як прикрасила ялинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки дехто все ще не бачив головну ялинку країни на Софіївській площі, Кейт Міддлтон показала, як прикрасила символ Нового року у Вестмінстерському абатстві. Брендовий светр, як у герцогині на фото, на сайтах розкупили за лічені дні, повідомив Daily Mail.

На офіційній сторінці герцогів Кембриджських Instagram з'явилися нові фотографії дружини принца Вільяма, на яких вона світиться від щастя. 39-річна Кейт насолоджується святковою атмосферою, прикрашаючи ялинку.

Реклама

Кейт Міддлтон прикрасила ялинку у светрі за 49 тис. грн
Кейт Міддлтон прикрасила ялинку у светрі за 49 тис. грн / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На фото герцогиня Кембриджська позує в кашеміровому кардигані червоного кольору з квітковим принтом Miu Miu та білим комірцем. У ньому і в чорних брюках вона з'являлася в тизері до різдвяного концерту Together at Christmas.

Я така рада, що стала ведучою концерту у Вестмінстерському абатстві — у місці, яке є особливим для нас із Вільямом.

— відзначила герцогиня.

Реклама

Такий кардиган, як на Кейт Міддлтон, у магазині розкупили за лічені дні
Такий кардиган, як на Кейт Міддлтон, у магазині розкупили за лічені дні / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Допомагала у святковому декорі Вестмінстерського абатства Кейт Міддлтон 7 грудня — за день до різдвяного концерту, що вона організувала.

Відмітимо, що 18 грудня Кейт знялася у різдвяній програмі Royal Carols: Together at Christmas у цьому ж червоному светрі. Він продавався на офіційному сайті бренду Miu Miu та в інтернет-магазинах Net-A-Porter і Farfetch, але після виходу в ефір телешоу за участю Міддлтон, його повністю розпродали у всіх розмірах.

Реклама

Коштує такий кардиган 1350 фунтів стерлінгів (49 тис. грн).

Також дивіться офіційну листівку до Різдва принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Обирай "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Гороскоп подарунків
Що дарувати Знакам Зодіаку
Обрати подарунок
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти