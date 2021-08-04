Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно

Кавунова дієта

Оновлюємо гардероб

Cніданок за 5 хвилин

Летимо на Міконос

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Катя Сільченко разом з подругою випустили найсексуальніший одяг для спорту (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
4 серпня, 17:22
Копіювати лінк
Дизайнери об'єдналися, щоб створити жіночну і сексуальну колекцію для тренувань
/ Фото: Пресс-служба The Coat

Дизайнер Катя Сільченко, яка раніше розповіла в ексклюзивному інтерв'ю про материнство, разом з подругою Анастасією Тонконог розробили капсульну колекцію одягу для тренувань.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Спільна колекція об'єднує спортивний комфорт бренду AWY і жіночність The Coat.

Це несподівана пригода і можливість по-новому поглянути на звичні речі, – розповіла Анастасія Тонконог.

В сексуальну капсулу, натхненну модою 2000-х, увійшли спортивні топи і купальники, кофти, комбінезон і легінси з прорізами.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Особливу увагу дизайнери приділили деталям – шнурівки топів і купальників звужують талію, а вирізані елементи і довжина легінсів візуально округлюють стегна і подовжують силует.

Я хотіла, щоб, надягаючи ці речі, дівчата привертали погляди і інтерес до їх образу. Адже The Coat – про жінок, на яких ти завжди звернеш увагу, – прокоментувала Катя Сільченко.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

/ Фото: Пресс-служба The Coat

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Дивіться відео, як українські дизайнери шиють одяг .

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де найкраще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Правильно перекушувати
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Джеймі Олівер радить: 17 підказок для смачної їжі
Хакнути
Сольник зірки
МОГИЛЕВСЬКА
14 серпня / 20:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Леді Гага у сукні-накидці від Valentino
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти