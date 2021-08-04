Катя Сільченко разом з подругою випустили найсексуальніший одяг для спорту (фото)

Дизайнери об'єдналися, щоб створити жіночну і сексуальну колекцію для тренувань

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Дизайнер Катя Сільченко, яка раніше розповіла в ексклюзивному інтерв'ю про материнство, разом з подругою Анастасією Тонконог розробили капсульну колекцію одягу для тренувань.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Спільна колекція об'єднує спортивний комфорт бренду AWY і жіночність The Coat.

Це несподівана пригода і можливість по-новому поглянути на звичні речі, – розповіла Анастасія Тонконог.

В сексуальну капсулу, натхненну модою 2000-х, увійшли спортивні топи і купальники, кофти, комбінезон і легінси з прорізами.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Особливу увагу дизайнери приділили деталям – шнурівки топів і купальників звужують талію, а вирізані елементи і довжина легінсів візуально округлюють стегна і подовжують силует.

Я хотіла, щоб, надягаючи ці речі, дівчата привертали погляди і інтерес до їх образу. Адже The Coat – про жінок, на яких ти завжди звернеш увагу, – прокоментувала Катя Сільченко.

/ Фото: Пресс-служба The Coat

/ Фото: Пресс-служба The Coat

/ Фото: Пресс-служба The Coat

Дивіться відео, як українські дизайнери шиють одяг .

Раніше ми розповідали: