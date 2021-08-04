Катя Сільченко разом з подругою випустили найсексуальніший одяг для спорту (фото)

Дизайнер Катя Сільченко, яка раніше розповіла в ексклюзивному інтерв'ю про материнство, разом з подругою Анастасією Тонконог розробили капсульну колекцію одягу для тренувань.
Спільна колекція об'єднує спортивний комфорт бренду AWY і жіночність The Coat.
Це несподівана пригода і можливість по-новому поглянути на звичні речі, – розповіла Анастасія Тонконог.
В сексуальну капсулу, натхненну модою 2000-х, увійшли спортивні топи і купальники, кофти, комбінезон і легінси з прорізами.
Особливу увагу дизайнери приділили деталям – шнурівки топів і купальників звужують талію, а вирізані елементи і довжина легінсів візуально округлюють стегна і подовжують силует.
Я хотіла, щоб, надягаючи ці речі, дівчата привертали погляди і інтерес до їх образу. Адже The Coat – про жінок, на яких ти завжди звернеш увагу, – прокоментувала Катя Сільченко.
Дивіться відео, як українські дизайнери шиють одяг .Раніше ми розповідали:
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