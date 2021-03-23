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Карантинний дрес-код: 5 найкращих українських брендів домашнього одягу

Сьогодні, 18:14

Коли хочеться бути красивою завжди

Якщо ви теж стали частіше перебувати вдома, відмовок бути не може. Саме час відправити старі треники або халат на пенсію — і знайти гідну заміну в сегменті домашнього одягу. До того ж, про головні must have для весняних образів ми вже поговорили. Тепер розбираємося, де і який одяг купувати для відпочинку, сну і роботи вдома.

Balcony Garment

Дім — найважливіше місце на землі, де кожен може бути самим собою. Така філософія бренду Balcony Garment, який наступного року відзначить 10-річчя. Тут роблять ставку на м'які натуральні тканини, лаконічний дизайн і ретельність у деталях. Хороший приклад того як домашній одяг може бути комфортним, але водночас дуже жіночним і елегантним. Окрім сезонних колекцій, бренд випускає капсульні та лімітовані.

Фото: balconygarment.com

Фото: balconygarment.com

Mashsh

Маша Єфросиніна хотіла створити універсальну одяг, в якому однаково зручно валятися в ліжку, займатися спортом або гуляти з дитиною. І їй це вдалося! Всі речі вішиваються з приємних до тіла італійських тканин і легко комбінуються між собою. Також у Mashsh можна знайти пов'язки для волосся і маски для сну.

Фото: mashshwear.com

Фото: mashshwear.com

Home Wings

У бренду амбітна мета — подарувати кожній дівчині гармонію і натхнення втілювати найсміливіші плани. При цьому в Home Wings впевнені, що краса в простоті. Затишні, базові і стильні, їхні костюми давно вийшли за межі домашнього одягу і стали частиною повсякденного гардероба українських fashionista. Окрему увагу зверніть на сукні вільного крою — хюгге в чистому вигляді.

Фото: homewings.com.ua

Фото: homewings.com.ua

Sleeper

Український бренд сегмента демі-люкс люблять у всьому світі. В тому числі такі селебріті як Кеті Перрі, Міллі Боббі-Браун, Ель Фаннінг і Емілі Емілі Ратажковскі. Концепція головних колекцій Sleeper — з ліжка на роботу. Більш ніж актуально в умовах нової реальності, коли складно підтримувати звичний робочий ритм поза офісом. Додайте трохи зібраності в домашній образ — і справи підуть продуктивніше.

Фото: the-sleeper.com

Фото: the-sleeper.com

KOTOVICH

Заснований близнючками Іриною і Христиною, KOTOVICH фокусується на виробництві купальників і мінімалістичний одягу для будинку. Колірна палітра — пастельна і нейтральна. Сестри впевнені, що комплект молочного, бежевого або сірого відтінку не відволікатиме і точно не набридне.

Фото: kotovich-lingerie.com

Фото: kotovich-lingerie.com

До речі, якщо черговий локдаун застав вас зненацька, ось кілька ідей, чим можна зайняти себе на карантині .

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