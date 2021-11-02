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Капор: 5 трендових варіантів на осінь 2021 року (фото, ціни)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
2 листопада, 15:56
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Химерні, але дуже модні аксесуари підкорили серця дівчат не лише ефектним зовнішнім виглядом, але й тим, що вони ідеально зігріють у холодну погоду
Наймодніші шапки сезону осінь-зима 2021
Наймодніші шапки сезону осінь-зима 2021 / Фото: Zara, answer.ua

Ми насилу сприймали балаклави, які дизайнери вирішили повернути в моду кілька сезонів тому. Погодимося, такий головний убір чудово виглядає на подіумі та на гірськолижному курорті. Проте не хотілося б зустрітися із сусідом у такому аксесуарі у темному під'їзді.

Схоже, бренди та їх креативні директори не хочуть просто так здавати позиції та слідом за балаклавами повертають моду на капори.

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Цей жіночий головний убір з'явився на початку XIX століття і є поєднання капюшона та шапки. Ви, напевно, пам'ятаєте, як у дитинстві ми носили такі в'язані шапки-шоломи. Сьогодні теплий та комфортний капор можна знайти в будь-якому магазині.

Ми вибрали кілька варіантів таких шапок. В'язані, трикотажні, стьобані – вибирайте на власний смак.

Жакардовий трикотажний капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara
Капор Zara / Фото: zara.com

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Стьобаний капор Patrizia Pepe, 3199 грн

Patrizia Pepe
Patrizia Pepe / Фото: answer.ua

Трикотажний капюшон Reserved, 599 грн

Капор Reserved
Капор Reserved / Фото: reserved.com/

Трикотажний капюшон Zara, 799 грн

Капор Zara
Капор Zara / Фото: zara.com

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Трикотажний капюшон Stradivarius, 699 грн

Капор Stradivarius
Капор Stradivarius / Фото: stradivarius.com

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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