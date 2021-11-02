Капор: 5 трендових варіантів на осінь 2021 року (фото, ціни)

Ми насилу сприймали балаклави, які дизайнери вирішили повернути в моду кілька сезонів тому. Погодимося, такий головний убір чудово виглядає на подіумі та на гірськолижному курорті. Проте не хотілося б зустрітися із сусідом у такому аксесуарі у темному під'їзді.
Схоже, бренди та їх креативні директори не хочуть просто так здавати позиції та слідом за балаклавами повертають моду на капори.
Цей жіночий головний убір з'явився на початку XIX століття і є поєднання капюшона та шапки. Ви, напевно, пам'ятаєте, як у дитинстві ми носили такі в'язані шапки-шоломи. Сьогодні теплий та комфортний капор можна знайти в будь-якому магазині.
Далі по темі
Ми вибрали кілька варіантів таких шапок. В'язані, трикотажні, стьобані – вибирайте на власний смак.
Жакардовий трикотажний капюшон Zara, 799 грн
Стьобаний капор Patrizia Pepe, 3199 грн
Трикотажний капюшон Reserved, 599 грн
Трикотажний капюшон Zara, 799 грн
Трикотажний капюшон Stradivarius, 699 грн
Читайте також:
- Шапки-біні, панами та хустки: 8 ненудних головних уборів на осінь та зиму
- На що звертати увагу при виборі шапки
- Не тільки модно, а й корисно: в'язані речі знову в тренді