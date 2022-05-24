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Українка Байкова, закохані Кассель-Кунакі та інші зірки на червоній доріжці 7-го дня Канн

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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24 травня, 17:00
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Цього року на червоній килимовій доріжці у Каннах є на що подивитися. Ми зібрали найзнаковіші зіркові виходи сьомого дня кінофестивалю
Каннський кінофестиваль-2022 - найкращі образи 7-го дня
Каннський кінофестиваль-2022 - найкращі образи 7-го дня / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми продовжуємо насолоджуватися зірковими образами на червоному хіднику 75-го Каннського кінофестивалю, щоб хоч якось відволіктися від воєнних реалій.

Вчора вночі українська супермодель Аліна Байкова підкорила гостей Канн надзвичайним образом. Дівчина з'явилася на червоній доріжці Канн у сукні від ліванського бренду Azzi & Osta. Вбрання кольору фуксії Аліна доповнила значком та маленьким прапором України, з яким елегантно позувала перед фотографами.

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Аліна Байкова
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Розкішна Наомі Кемпбелл прибула на прем'єру фільму "Рішення розлучитися" у нуарній сукні Valentino Haute Couture. 52-річна зірка стала абсолютним тріумфатором вечора. Для свого виходу вона обрала сукню з глибоким декольте, яке було оздоблене пір'ям, а плечі прикрашали молочні атласні стрічки. Королева подіуму доповнила образ кольє з одним з найбільших сапфірів в історії.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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Емілі Ратаковські постала перед гостями кінофестивалю в будуарній чорній сукні Miu Miu, Леа Сейду обрала Louis Vuitton, сяяла у всіх сенсах Ребекка Голл у Prada, а Крістен Стюарт одягла туфлі-човники та спідницю з бантом з колекції Chanel Spring 2022 Couture.

Емілі Ратаковські
Емілі Ратаковські / Фото: Getty Images

Крістен Стюарт та Леа Сейду
Крістен Стюарт та Леа Сейду / Фото: Getty Images

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Ребекка Холл
Ребекка Холл / Фото: Getty Images

64-річна Шерон Стоун знову одягла сукню Dolce & Gabbana. Цього разу актриса обрала вбрання благородного малахітового кольору з дивовижним розрізом до стегна.

Шeрон Стоун
Шeрон Стоун

Супермодель Коко Роша зображала млосного лебедя у Saint Laurent.

Коко Роша
Коко Роша / Фото: Getty Images

Найбажанішими гостями вечора стали улюбленці Французької Рів'єри – Тіна Кунакі та Венсан Кассель. Тіна в зеленій сукні зі шлейфом з весняної колекції Valentino Couture разом з чоловіком, схоже, влаштували собі канікули.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель
Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Фото: Getty Images

Дивіться фото: Тільда Суінтон підтримала Україну у Каннах.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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