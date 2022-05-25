Немає нічого кращого за червоне і чорне – доводять Канни. Ось 10 найкрасивіших суконь

Супермоделі, серед яких Белла Хадід, Кара Делевінь та Ізабель Гулар, знають, як підкорити публіку ефектною появою на червоному хіднику. Зібрали найкращі образи зірок у 8-й день кінофестивалю у Каннах

Дивіться: найкрасивіші чорні та червоні сукні Канського кінофестивалю 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ми спостерігали, як українська супермодель Аліна Байкова прибула до Канн, щоб своїм ефектним виходом підтримати Україну. Сьогодні ми продовжуємо розглядати найелегантніші вбрання з червоної доріжки 75-го Каннського кінофестивалю.

Зібрали для вас десять суконь у червоних та чорних кольорах, які домінували на вечорі прем'єр у Палаці фестивалів Французької Рів'єри.

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Найяскравішим виходом вечора у Каннах стала поява бразильської супермоделі Ізабель Гулар. Красуня обрала яскраво-червоний брючний комплект ліванського бренду Ashi Studio. Родзинкою образу став незвичайний корсет із величезним шлейфом. Ззаду наряд моделі нагадував розкішну вечірню сукню.

Ізабель Гулар / Фото: Getty Images

29-річна британська супермодель Кара Делєвінь для свого виходу на червоній доріжці обрала чорну оксамитову сукню Balmain. Сукню у велику сітку з прозорими вставками прикрашало фігурне декольте та важкий шлейф.

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Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Актриса Крістен Стюарт з'явилася у Chanel. Для свого виходу вона обрала твідовий корсет та лаконічні прямі штани. Доповнила образ діамантовим кольє та сонцезахисними окулярами.

Крістен Стюарт / Фото: Getty Images

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55-річна Софі Марсо затьмарила всіх, з'явившись на набережній Круазет у довгому червоному комбінезоні з накидкою.

Софі Марсо / Фото: Getty Images

Белла Хадід підкорила публіку у вінтажній сукні Versace 1987 року, яку створив сам Джанні Версаче. Наряд із оксамитовою спідницею-кльош, корсетом із драпірованої тканини та об'ємною стрічкою навколо стегон додав образу драматичності.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

45-річна німецька актриса Діана Крюгер прибула до Канн у шикарній червоній сукні Oscar de la Renta.

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Ізабель Юппер та Меггі Джілленхол постали перед гостями кінофестивалю в образах drama queen.

Ізабель Юппер та Мегі Джилленхол / Фото: Getty Images

Леа Сейду також обрала чорну сукню Louis Vuitton. У червоному блищали Діпіка Падуконе та Береніс Бежо.

Леа Сейду / Фото: Getty Images

Діпіка Падуконе / Фото: Getty Images

Береніс Бежо / Фото: Getty Images

Дивіться фото, як Тільда Суінтон підтримала Україну у Каннах.