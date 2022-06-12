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Канадський парфумер створив аромат Slava Ukraine. Як його купити

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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12 червня, 17:00
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Парфумер Метт Мелег розповів, як його сім'я рятувалася від Сталіна та СРСР. Також він пояснив іноземцям, що лише українці зможуть зупинити вторгнення армії РФ до Європи
Частину коштів від продажу парфуму, присвяченого Україні, буде направлено на допомогу ЗСУ
Частину коштів від продажу парфуму, присвяченого Україні, буде направлено на допомогу ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Канадський парфумер Метт Мелег створив аромат Slava Ukraine. Метт відомий тим, що виготовляє унікальні нішеві аромати. Одна з його робіт присвячена Україні та її боротьбі з російськими окупантами.

Slava Ukraine – композиція з нотами квітів липи, лайма, дині та солодкого меду. На окрему увагу заслуговує флакон. Парфумер створив малюнок із золотим тризубом, соняшниками, дівчиною з паляницею та синьо-жовтим прапором.

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Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes
Парфюм Slava Ukraine @melegperfumes

Коштує аромат 200 канадських доларів (близько 4660 грн). Купити його можна онлайн з доставленням у будь-яку точку світу, крім Росії та, напевно, Північної Кореї. Метт обіцяє 50 доларів з кожної покупки пересилати на спеціальний рахунок Нацбанку України.

Парфумм Slava Ukraine @melegperfumes
Парфумм Slava Ukraine @melegperfumes

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У пості до парфуму Метт розмістив також прямі посилання на організації, які допомагають українцям.

У соцмережах парфумер написав:

Я продаю Slava Ukraine, тому що Росія більше не демократія, а Путін хоче відновити СРСР, уряд, який вбив 70 мільйонів людей. Я продаю Slava Ukraine, тому що світ не може допустити, щоб мрія Путіна здійснилася, і українці псують йому плани.

Метт розповів, що його виховала словацька бабуся. Вона розповідала йому, як спала на холодній підлозі та голодувала, як від переохолодження помер її брат. Сім'я бабусі втекла до Європи, рятуючись від Сталіна.

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Я продаю Slava Ukraine, тому що Москва має довгу, послідовну історію нападу на своїх менших сусідів. Росія вторглася у Фінляндію, Польщу, Чехословаччину, Україну, Іран, Угорщину, Румунію, Албанію, Болгарію, Естонію, Латвію, Монголію, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Грузію, Азербайджан та багато інших країн. Я продаю Slava Ukraine, бо тільки українці зупиняють Росію від вторгнення до Європи.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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