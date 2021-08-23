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Як вибрати рюкзак для школяра – 5 правил

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
23 серпня, 16:05
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Рюкзак для школяра, особливо для першокласника, повинен бути легким, міцним, зі світловідбиваючими деталями і обов'язково ортопедичною спинкою.
Як правильно вибирати шкільний рюкзак
Як правильно вибирати шкільний рюкзак / Фото: Unsplash, olx.ua

До початку навчального року залишилося всього нічого, а це означає, що час подумати над тим, з чим ваша дитина ходитиме до школи. Ми визначили 5 головних якостей, якими повинен володіти якісний рюкзак для школяра. І якщо ходити шкільними ярмарками у вас немає сил і бажання та витрачати багато грошей теж не хочеться – вирушайте на OLX, де є широкий вибір рюкзаків на будь-який смак. Зручно і безпечно можна замовити на ОLX разом з послугою ОLX Доставка.

Навіщо рюкзаку ортопедична спинка

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Вибирайте рюкзак з ортопедичною спинкою
Вибирайте рюкзак з ортопедичною спинкою / Фото: olx.ua

Для школярів, а особливо учнів початкової школи, необхідно купувати рюкзак тільки з ортопедичною спинкою, яка повинна бути жорсткою, але з м'якими накладками на всю спину.

Ортопедична спинка повторює природний вигин хребта, тим самим правильно розподіляючи навантаження на спину.

Яким повинен бути розмір і вага рюкзака

Вибираючи рюкзак, важливо враховувати розміри і зріст дитини
Вибираючи рюкзак, важливо враховувати розміри і зріст дитини / Фото: olx.ua

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Вибираючи рюкзак, важливо враховувати розміри і зріст дитини:

  • він не повинен бути ширшим за ширину плечей дитини;
  • його нижній край не повинен бути нижче попереку;
  • він повинен щільно прилягати до спини.

А ще – не купуйте рюкзаки на виріст – це призведе до того, що центр ваги може бути зміщений і тим самим погано впливати на здоров'я дитини.

Не забувайте і про вагу рюкзака. Для першокласника вага порожнього рюкзака повинна бути не більше одного кілограма. А от вага навантаженого – це 10% від маси тіла дитини молодшого шкільного віку, для школярів середньої та старшої школи – до 15% від ваги дитини.

Якими повинні бути лямки в рюкзаку школяра

Лямки в рюкзаку мають бути широкими
Лямки в рюкзаку мають бути широкими / Фото: olx.ua

Жодних тонких тканинних шлеєк на рюкзаках бути не повинно. Лямки повинні бути широкими – близько 4-5 см, міцними, з м'яким приляганням до плечей і обов'язково – регульованими.

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І не нехтуйте стропою з пряжкою, яка додатково утримує лямки на плечах і допомагає хребту легше перенести тяжкість шкільних книжок.

З якого матеріалу повинен бути виготовлений рюкзак школяра

Рюкзак з водонепроникної тканини – найвдаліший варіант
Рюкзак з водонепроникної тканини – найвдаліший варіант / Фото: olx.ua

Найвдалішим варіантом стане рюкзак з водонепроникної тканини, яка чудово відмивається, і при цьому не кашлатиться, не мнеться, не розтягується. А якщо у рюкзака ще буде і прогумоване жорстке дно – він безцінний.

Не забувайте і про такі важливі деталі – якість фурнітури, замків, малюнків та інших аксесуарів, які вам подобаються.

Чи потрібні рюкзаку світловідбиваючі деталі

Вибирайте рюкзак, у якого є світловідбивачі з усіх боків
Вибирайте рюкзак, у якого є світловідбивачі з усіх боків / Фото: olx.ua

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Вибираючи рюкзак, звертайте увагу на моделі зі світловідбиваючими елементами, які в темний час доби роблять вашу дитину помітною на дорогах і в дворах.

Кращим варіантом стане рюкзак, у якого є світловідбивачі з усіх боків: на боковинах, спереду і на лямках. Це допоможе звернути увагу на вашу дитину в темний час доби, адже взимку темніє досить рано.

За скільки можна купити рюкзак на 1 вересня

Ціни на рюкзаки можуть бути абсолютно різними. Ви сміливо можете розраховувати на непоганий варіант ортопедичного рюкзака близько 400-460 гривень.

Шкільний рюкзак вартістю до 460 грн
Шкільний рюкзак вартістю до 460 грн / Фото: olx.ua

За 500 гривень ви знайдете рюкзаки будь-яких відтінків і моделей – з різними мультяшними героями, супергероями, анімалістичними та флористичнити мотивами гідної якості й стильного дизайну.

Шкільний рюкзак вартістю 500 грн
Шкільний рюкзак вартістю 500 грн / Фото: olx.ua

Якщо ж ви хочете купити дитині брендовий рюкзак, тоді доведеться викласти трохи більше – від тисячі гривень.

Шкільний рюкзак вартістю більше 1000 грн
Шкільний рюкзак вартістю більше 1000 грн / Фото: olx.ua

У будь-якому випадку, який би рюкзак ви не обрали, легко і швидко ви його зможете отримати з OLX Доставкою.

Раніше ми розповідали, як вибрати модні й практичні образи для дівчаток в школу.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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