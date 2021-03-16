Як приховати відрослі корені волосся: 5 жіночих хитрощів

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Існує відразу кілька способів, як замаскувати відрослі корені волосся, якщо вам терміново потрібно виглядати бездоганно, а на похід до майстра немає часу. Читайте наші лайфхаки і вибирайте, який вам більше підходить.

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Як замаскувати відрослі корені волосся:

Лайфхак 1. Консилер для волосся

Вам на допомогу прийде доступний тонуючий засіб, який вимагатиме лише 10-15 хвилин часу. Головне – підібрати свій відтінок. Зручно використовувати спрей, який наноситься не по всій довжині, а лише на прикореневу зону. Колір протримається до наступного миття голови, і при цьому не зійде від дощу або поту.

Лайфхак 2. Кольоровий шампунь

Цей засіб, рівномірно нанесений на волосся на 10 хвилин, здатний на певний час посилити відтінок, надати йому насиченості і замаскувати відрослі корені. Він працює особливо вдало, якщо рідний колір вашого волосся світліший, ніж фарба. Але майте на увазі, що кольоровий шампунь навряд чи надійно сховає сивину.

Лайфхак 3. Сухий шампунь

Нанесіть на волосся сухий шампунь, рівномірно розподіліть і прочешіть корені. Це не тільки додасть свіжості та доглянутості жирним кореням, але і створить об'єм, який замаскує під собою огріхи. Особливо вдало для блондинок, тому що білий наліт шампуню підлаштується саме під світлий колір волосся. А для темного волосся можна пошукати сухий шампунь з ефектом фарбування.

Лайфхак 4. Об'ємна зачіска

Якщо не хочете використовувати хімію, просто змініть зачіску. Врятувати становище допоможе стайлер або щипці для завивки. Спорудіть об'ємну укладку, локони, кучерики, які просто закриють ваші корені і зроблять менш помітними. Також додати об'єм волоссю допоможе зміна проділу, щоб локони трохи поміняли звичне положення.

Лайфхак 5. Ободок

Ще один варіант, як приховати корені – надіньте на голову обруч або пов'яжіть вузьку косинку. Ці аксесуари дуже просто і швидко приховають явні дефекти біля коренів волосся.

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