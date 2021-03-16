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Як приховати відрослі корені волосся: 5 жіночих хитрощів

Сьогодні, 19:15

Потрібно терміново навести марафет, а часу на салон немає – що робити?

Існує відразу кілька способів, як замаскувати відрослі корені волосся, якщо вам терміново потрібно виглядати бездоганно, а на похід до майстра немає часу. Читайте наші лайфхаки і вибирайте, який вам більше підходить.

Не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей у свята першого весняного місяця.

Як замаскувати відрослі корені волосся:

  • Лайфхак 1. Консилер для волосся

Вам на допомогу прийде доступний тонуючий засіб, який вимагатиме лише 10-15 хвилин часу. Головне – підібрати свій відтінок. Зручно використовувати спрей, який наноситься не по всій довжині, а лише на прикореневу зону. Колір протримається до наступного миття голови, і при цьому не зійде від дощу або поту.

  • Лайфхак 2. Кольоровий шампунь

Цей засіб, рівномірно нанесений на волосся на 10 хвилин, здатний на певний час посилити відтінок, надати йому насиченості і замаскувати відрослі корені. Він працює особливо вдало, якщо рідний колір вашого волосся світліший, ніж фарба. Але майте на увазі, що кольоровий шампунь навряд чи надійно сховає сивину.

  • Лайфхак 3. Сухий шампунь

Нанесіть на волосся сухий шампунь, рівномірно розподіліть і прочешіть корені. Це не тільки додасть свіжості та доглянутості жирним кореням, але і створить об'єм, який замаскує під собою огріхи. Особливо вдало для блондинок, тому що білий наліт шампуню підлаштується саме під світлий колір волосся. А для темного волосся можна пошукати сухий шампунь з ефектом фарбування.

  • Лайфхак 4. Об'ємна зачіска

Якщо не хочете використовувати хімію, просто змініть зачіску. Врятувати становище допоможе стайлер або щипці для завивки. Спорудіть об'ємну укладку, локони, кучерики, які просто закриють ваші корені і зроблять менш помітними. Також додати об'єм волоссю допоможе зміна проділу, щоб локони трохи поміняли звичне положення.

  • Лайфхак 5. Ободок

Ще один варіант, як приховати корені – надіньте на голову обруч або пов'яжіть вузьку косинку. Ці аксесуари дуже просто і швидко приховають явні дефекти біля коренів волосся.

Раніше ми публікували місячний календар стрижок на квітень-2021: в які дні можна стригти волосся.

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