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Як зробити локони без плойки: модний лайфхак

Сьогодні, 18:54

Красиве укладання волосся холодним способом (відео)

Якщо під рукою не виявилося плойки, бігуді або просто не хочеться зайве піддавати волосся температурному шоку, скористайтеся простим, нешкідливим і ефектним способом накручування волосся.

Дивіться лайфхак, як зробити локони за допомогою підручних засобів – для цього підійде пасок, шарф, рушник або навіть звичайні колготи. А ще цей вид укладання можна робити на волоссі практично будь-якої довжини.

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Як зробити красиві локони: лайфхак

  1. Крім паска запасіться мусом для укладання волосся і двома резинками.
  2. Волосся розділіть на дві частини на прямий проділ, нанесіть мус, щоб зачіска довше трималася.
  3. Пасок покладіть на голову перпендикулярно проділу.
  4. Одну половину волосся разом із паском поки закріпіть резинкою, щоб вона вам не заважала, поки ви працюєте з іншою.
  5. Почніть плести волосся з боку лоба. Візьміть перше пасмо і обкрутить навколо паска в напрямку від обличчя.
  6. Друге пасмо візьміть із тім'яної зони і обкрутить навколо паска назустріч першому пасму.
  7. Додайте до першого пасма трохи волосся і продовжіть плетіння.
  8. Те ж саме з другим пасмом.
  9. Плетіть косичку, по черзі підбираючи прядки то з боку лоба, то з боку потилиці, поки не вплете все волосся.
  10. В кінці отриману косу зафіксуйте резинкою.
  11. Те ж саме повторіть з іншою частиною волосся.
  12. Залиште волосся в такому положенні на декілька годин, а краще на ніч. Все залежить від слухняності вашого волосся. Одним достатньо всього двох годин, іншим потрібна ніч, щоб зафіксувати локони.
  13. На відміну від бігуді і великої кількості різних накруток, махровий пасок – річ м'яка, приємна і зовсім не заважає спати.
  14. Після того, як ви знімете пасок, волосся можна розчесати або ж залишити цільні локони, злегка розібравши їх пальцями, надавши зачісці бажаної форми і зафіксувавши лаком для волосся.

Дивіться відео, як зробити ефектні локони без плойки в домашніх умовах:

Раніше ми розповідали про жіночі хитрощі, як приховати відросло коріння волосся .

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