Як зробити локони без плойки: модний лайфхак
Красиве укладання волосся холодним способом (відео)
Якщо під рукою не виявилося плойки, бігуді або просто не хочеться зайве піддавати волосся температурному шоку, скористайтеся простим, нешкідливим і ефектним способом накручування волосся.
Дивіться лайфхак, як зробити локони за допомогою підручних засобів – для цього підійде пасок, шарф, рушник або навіть звичайні колготи. А ще цей вид укладання можна робити на волоссі практично будь-якої довжини.
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- Крім паска запасіться мусом для укладання волосся і двома резинками.
- Волосся розділіть на дві частини на прямий проділ, нанесіть мус, щоб зачіска довше трималася.
- Пасок покладіть на голову перпендикулярно проділу.
- Одну половину волосся разом із паском поки закріпіть резинкою, щоб вона вам не заважала, поки ви працюєте з іншою.
- Почніть плести волосся з боку лоба. Візьміть перше пасмо і обкрутить навколо паска в напрямку від обличчя.
- Друге пасмо візьміть із тім'яної зони і обкрутить навколо паска назустріч першому пасму.
- Додайте до першого пасма трохи волосся і продовжіть плетіння.
- Те ж саме з другим пасмом.
- Плетіть косичку, по черзі підбираючи прядки то з боку лоба, то з боку потилиці, поки не вплете все волосся.
- В кінці отриману косу зафіксуйте резинкою.
- Те ж саме повторіть з іншою частиною волосся.
- Залиште волосся в такому положенні на декілька годин, а краще на ніч. Все залежить від слухняності вашого волосся. Одним достатньо всього двох годин, іншим потрібна ніч, щоб зафіксувати локони.
- На відміну від бігуді і великої кількості різних накруток, махровий пасок – річ м'яка, приємна і зовсім не заважає спати.
- Після того, як ви знімете пасок, волосся можна розчесати або ж залишити цільні локони, злегка розібравши їх пальцями, надавши зачісці бажаної форми і зафіксувавши лаком для волосся.
Дивіться відео, як зробити ефектні локони без плойки в домашніх умовах:
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