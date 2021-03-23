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Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

Сьогодні, 20:07

Три корисних поради, як приборкати неслухняне "електричне" волосся

Волосся "збуджується" від будь-якого дотику, тягнеться за шапкою і не піддається гребінцю? Цей процес нешкідливий для шевелюри, але виглядає комічно і тому часто виводить із себе її володарів. Що можна зробити, крім застосування різної хімії, щоб волосся виглядало красиво і не електризувалося, читайте в нашій статті.

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  • Лайфхак 1. Підберіть правильний гребінець

Часто причина електризації волосся криється в головному предметі догляду за ними. Синтетичні щітки підсилюють його електризацію. Змініть пластмасовий гребінець на натуральний, купіть дерев'яний гребінь або новомодну силіконову щітку.

  • Лайфхак 2. Змініть рушник

Якщо ви користуєтеся жорстким рушником, він може нашкодити вашому волоссю. Занадто агресивна обробка шевелюри після головомойки ушкоджує лусочки на волосках і робить їх слабкими. Через це волосся починає пушітся й електризуватися. Віддавайте перевагу більш делікатним і м'яким рушникам, а ще не тріть, а промакуйте волосся.

  • Лайфхак 3. Зістрижіть посічені кінчики

Волосся, що січеться – також одна з причин його розпушування. Не забувайте прибирати нездорові кінці волосся і періодично їх зістригайте, щоб омолодити. Так ви оздоровите шевелюру і зменшите її електризацію.

Раніше ми розповідали, як приховати відросле коріння волосся: 5 жіночих хитрощів.

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