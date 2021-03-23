Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

Три корисних поради, як приборкати неслухняне "електричне" волосся

Волосся "збуджується" від будь-якого дотику, тягнеться за шапкою і не піддається гребінцю? Цей процес нешкідливий для шевелюри, але виглядає комічно і тому часто виводить із себе її володарів. Що можна зробити, крім застосування різної хімії, щоб волосся виглядало красиво і не електризувалося, читайте в нашій статті.

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Лайфхак 1. Підберіть правильний гребінець

Часто причина електризації волосся криється в головному предметі догляду за ними. Синтетичні щітки підсилюють його електризацію. Змініть пластмасовий гребінець на натуральний, купіть дерев'яний гребінь або новомодну силіконову щітку.

Лайфхак 2. Змініть рушник

Якщо ви користуєтеся жорстким рушником, він може нашкодити вашому волоссю. Занадто агресивна обробка шевелюри після головомойки ушкоджує лусочки на волосках і робить їх слабкими. Через це волосся починає пушітся й електризуватися. Віддавайте перевагу більш делікатним і м'яким рушникам, а ще не тріть, а промакуйте волосся.

Лайфхак 3. Зістрижіть посічені кінчики

Волосся, що січеться – також одна з причин його розпушування. Не забувайте прибирати нездорові кінці волосся і періодично їх зістригайте, щоб омолодити. Так ви оздоровите шевелюру і зменшите її електризацію.

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