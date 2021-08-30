Дженніфер Лопес, Філіп Кіркоров і племінниця принцеси Діани: Як пройшов показ кутюрної колекції Dolce & Gabbana в Венеції

В Італії знамениті дизайнери представили нові колекції Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria і Alta Orologeria, а також першу лінію домашнього декору Casa

Хайді Клум, Дженніфер Лопес, Доменіко Дольче и Філіпп Кіркоров / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/fkirkorov, instagram.com/heidiklum

Dolce & Gabbana, сукні яких носить Кейт Міддлтон, представили нову кутюрну колекцію Alta Moda в Венеції. Шоу стало частиною триденної презентації бренду, в рамках якої Доменіко Дольче і Стафано Габбана представили першу в історії дома колекцію розкішних меблів і предметів інтер'єру, колекції прикрас і багато іншого.

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Показ пройшов на площі Сан-Марко. Моделі виходили на подіум у супроводі класичних італійських музичних творів, серед яких Пори року венеціанського композитора Антоніо Вівальді.

У показі взяли участь 17-річна дочка Хайді Клум Лєні, три дочки репера Шона Комбса відомого як Пі Дідді, а також 16-річна Дева Кассель – дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя.

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Не обійшлося настільки шикарний захід і без зіркових гостей. Підтримати Доменіко і Стефано прийшли голлівудські друзі: Дженніфер Лопес, Хайді Клум, Хелен Міррен, Кріс Дженнер, Дженьюарі Джонс, Дженніфер Хадсон, Бьянка Балті і племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер. Також серед гостей був помічений і Філіп Кіркоров, який не впустив можливості зробити Селфі зі світовими зірками.

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До колекції увійшли вечірні сукні з зображеннями фресок, скульптур і панорам Венеції, коктейльні сукні, піджаки з плечима у вигляді символів міста – куполів соборів, маскарадних масок і левів.

Як розповіли самі дизайнери, ця колекція стала даниною поваги Венеції, багатству її історії і традиційній майстерності.

Дивіться в ролику про шоу бренду :

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