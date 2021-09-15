Як повторити б'юті-образ Ріанни на Met Gala 2021

Співачка з'явилася на червоній доріжці балу Інституту костюма в образі справжньої drama queen. Ми склали список із 13 б'юті-засобів, які знадобляться, щоб повторити образ зірки

Ріанна на червоній доріжці Met Gala 2021 / Фото: instagram.com/fentybeauty, instagram.com/bulgari/

Ріанна довела, що вона справжня королева балу Інституту костюма, з'явившись на червоній доріжці Met Gala 2021 разом з бойфрендом A$AP Rocky в приголомшливих вбраннях.

Для світського виходу співачка вибрала велике чорне плаття з кутюрної колекції Balenciaga. Монохромний образ артистка підкреслила шапкою, яку одягла поверх сліпучих прикрас c діамантами від Bulgari.

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Загальна вага дорогоцінних каменів в образі зірки склала 267 карат.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Драматичності образу Ріанни додав макіяж – осінні відтінки лаванди, сливи і золота. Над мейкапом співачки працював глобальний візажист Fenty Beauty Гектор Еспіналь.

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Макіяж знаменитості був бездоганним. Гектор використовував комбінацію бронзатора і рум'ян, а також закріплюючу пудру.

Ми вирішили розібратися, за допомогою яких б'юті-засобів можна повторити образ зірки.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

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Перед нанесенням косметики візажист використовував очищуючі, тонізуючі, освітлюючі і зволожуючі засоби.

Після чого наніс тональну основу, бронзатор, рум'яна і пудру.

Для приголомшливого блідо-лілового макіяжу очей Ріанни Гектор використовував палетки тіней для повік, плюс два олівця для очей. Після нанесення пігментованого хайлайтера в трьох різних відтінках, Еспіналь завершив образ співачки за допомогою туші для вій.

/ Фото: instagram.com/bulgari/

Брови співачки були нафарбовані двома відтінками олівця для брів і закріплені стайлером. Найефектніший штрих образу drama queen – насичено-бордовий колір губної помади.

Топ-13 косметичних засобів :

Піна-кисень для вмивання з мікроводоростями Yves Rocher, 455 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Зволожувальний та відновлювальний тонік TimeWise® Mary Kay®, 540 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Тональна основа для обличчя CLARINS Everlasting, 992 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Бронзатор GIVENCHY Les Saisons Powder, 1505 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Рум'яна YVES SAINT LAURENT Couture Blush, 1164 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Закрепляющая пудра для лица DIOR Diorskin Forever Cushion, 2082 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Тіні для повік ESTEE LAUDER Pure Color, 1333 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Олівець для очей CLARINS, 379 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Хайлайтер GOSH Lumi Drops, 244 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Туш для вій COLLISTAR Shock, 466 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Олівець для брів LANCOME Brow Shaping, 539 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Гель для брів ISADORA Brow Shaping Gel, 282 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® Помада для губ TOM FORD Lip Сolor, 1261 грн / Фото: Yves Rocher, Mary Kay® 1 /13

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