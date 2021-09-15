Як повторити б'юті-образ Ріанни на Met Gala 2021

Ріанна довела, що вона справжня королева балу Інституту костюма, з'явившись на червоній доріжці Met Gala 2021 разом з бойфрендом A$AP Rocky в приголомшливих вбраннях.
Для світського виходу співачка вибрала велике чорне плаття з кутюрної колекції Balenciaga. Монохромний образ артистка підкреслила шапкою, яку одягла поверх сліпучих прикрас c діамантами від Bulgari.
Загальна вага дорогоцінних каменів в образі зірки склала 267 карат.
Драматичності образу Ріанни додав макіяж – осінні відтінки лаванди, сливи і золота. Над мейкапом співачки працював глобальний візажист Fenty Beauty Гектор Еспіналь.
Макіяж знаменитості був бездоганним. Гектор використовував комбінацію бронзатора і рум'ян, а також закріплюючу пудру.
Ми вирішили розібратися, за допомогою яких б'юті-засобів можна повторити образ зірки.
Перед нанесенням косметики візажист використовував очищуючі, тонізуючі, освітлюючі і зволожуючі засоби.
Після чого наніс тональну основу, бронзатор, рум'яна і пудру.
Для приголомшливого блідо-лілового макіяжу очей Ріанни Гектор використовував палетки тіней для повік, плюс два олівця для очей. Після нанесення пігментованого хайлайтера в трьох різних відтінках, Еспіналь завершив образ співачки за допомогою туші для вій.
Брови співачки були нафарбовані двома відтінками олівця для брів і закріплені стайлером. Найефектніший штрих образу drama queen – насичено-бордовий колір губної помади.
Топ-13 косметичних засобів :
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