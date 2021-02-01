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Як почистити ювелірні прикраси в домашніх умовах

Сьогодні, 16:23

Від задуму до реалізації прикраси у ювеліра можуть піти місяці, а можуть і роки

Професія ювеліра – одна з найдавніших у світі, найстаріші прикраси налічують 5 тисяч років. Що це за професія, як створюють прикраси і як за ними потрібно доглядати, розповіла телеведуча Юлія Галушка в шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24". А один з найвідоміших експертів країни Ігор Лобортас в студії відкрив секрети дорогоцінних каменів.

Яка вона, професія ювеліра?

Власник ювелірного салону Ігор Лобортас говорить, що професія ювеліра досить копітка, складна, а точність виконання часом настільки складна, що ювеліри близькі до "лівші, які працюють між ударами серця", адже все має бути делікатно.

За словами ювеліра з 20-річним стажем Максима, для його професії важливо мати навички стоматолога, слюсаря, коваля. Крім того, важливо також мати навички психолога, адже спілкуватися з замовниками часом навіть складніше, ніж виготовляти прикраси.

Люди почали активніше скуповувати коштовності
Люди почали активніше скуповувати коштовності
Фото: Depositphotos

Від задуму до реалізації прикраси можуть піти місяці, а можуть і роки. Наприклад, досвідченому майстрові на виготовлення класичного обручки може знадобитися близько 30 хвилин.

Ігор Лобортас говорить, що дорогоцінні камені можна розділити на 4 ювелірні групи:

  • 1 група – діамант;
  • 2 група – рубін;
  • 3 група – смарагд;
  • 4 група – сапфір.

Чому виріс попит на коштовності

Примітно, що компанії, які займаються видобутком алмазів, кажуть про відновлення попиту на коштовності після попереднього обвалу, передає Bloomberg. Тепер замість недоступних розваг або подорожей, люди знову почали більше купувати діаманти. І це при тому, що за останні 5 років попит на дорогоцінні камені в світі тримався приблизно на одному рівні.

Як правильно чистити прикраси

Щоб прикраси радували вас довго, за ними необхідно правильно доглядати. Вже через кілька місяців після покупки необхідно буде почистити поверхню виробу. Це стосується як золотих, так і срібних прикрас. Очистити їх вдома досить просто – знадобиться звичайний мильний розчин і зубна щітка, якою легко потрібно чистити вироби, не докладаючи занадто великих зусиль.

Також прикрасу можна самостійно відполірувати за допомогою фланелевої тканини зі спеціальним розчином для полірування.

Які ще є методи для догляду за прикрасами – дивіться докладніше в сюжеті:

Тим часом бренд Area представив першу кутюрную колекцію з сукнею-сходами і 500 тисяч кристалів.

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Джерело: Сьогодні
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