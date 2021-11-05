Як одягалися українки у минулому: дивіться перший цифровий архів вуличної моди ХХ століття (фото)

Створено колекцію світлин українського street fashion "Родинний альбом". Архів знімків доступний для вільного перегляду

Створено колекцію світлин українського street fashion «Родинний альбом» / Фото: пресслужба

Історикиня моди та fashion-критикиня Зоя Звиняцьківська створила колекцію світлин української вуличної моди. Проєкт вийшов під назвою "Родинний альбом".

Головна мета ініціативи – дати уявлення про зовнішній вигляд та одяг представників різних регіонів, часів та соціальних прошарків України.

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Цифровий фото-архів включає світлини із приватних родинних альбомів. На них зображені пересічні люди, що мешкали на території сучасної України впродовж ХХ сторіччя; обрані фото, на яких можна добре роздивитись одяг.

Тамара Лубенець за часів студентства в КПІ. Київ, 1951 рік / Фото: пресслужба

Кожна світлина містить інформацію про час та місце, коли вона була зроблена і людей, які зображені на фото. Також світлини супроводжуються коментарями надавачів фото, що містять безцінну інформацію щодо уявлень українців про моду, особливості вітчизняної модної індустрії, специфічні практики, пов’язані з модою.

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Наталія Триліська,студентка консерваторії, з подругою Оленою Іоель. Київ, 1970 / Фото: пресслужба

Через політичні та соціальні катаклізми професійна мода мала в Україні радянських часів несистемний вплив на суспільство; українські дизайнери часів Незалежності взагалі майже втратили зв'язок з широкими верствами населення. В такій ситуації самостійне творення та пере-творення моди для людей було звичним, і без нього картина української моди буде неповною, – зазначає Зоя Звиняцьківська.

Над проєктом Зоя з командою працювали близько півроку. З більше 300 світлин до колекції ретельно відібрали 117. Найдавнішу світлину архіву датовано 1905 роком, найпізнішу – 1995 роком.

Анастасія Соловйова (в білій сукні) з подругою. Слов'янськ, Донецька область, 1939 рік / Фото: пресслужба

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Переглянути колекцію "Родинний альбом" можна на сайті за посиланням.

Незабаром укладачі обіцяють випустити друком буклет "Родинний альбом".

Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба 1 /8

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