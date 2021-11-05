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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Як одягалися українки у минулому: дивіться перший цифровий архів вуличної моди ХХ століття (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
5 листопада, 18:41
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Створено колекцію світлин українського street fashion "Родинний альбом". Архів знімків доступний для вільного перегляду
Створено колекцію світлин українського street fashion «Родинний альбом»
Створено колекцію світлин українського street fashion «Родинний альбом» / Фото: пресслужба

Історикиня моди та fashion-критикиня Зоя Звиняцьківська створила колекцію світлин української вуличної моди. Проєкт вийшов під назвою "Родинний альбом".

Головна мета ініціативи – дати уявлення про зовнішній вигляд та одяг представників різних регіонів, часів та соціальних прошарків України.

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Цифровий фото-архів включає світлини із приватних родинних альбомів. На них зображені пересічні люди, що мешкали на території сучасної України впродовж ХХ сторіччя; обрані фото, на яких можна добре роздивитись одяг.

Тамара Лубенець за часів студентства в КПІ. Київ, 1951 рік
Тамара Лубенець за часів студентства в КПІ. Київ, 1951 рік / Фото: пресслужба

Кожна світлина містить інформацію про час та місце, коли вона була зроблена і людей, які зображені на фото. Також світлини супроводжуються коментарями надавачів фото, що містять безцінну інформацію щодо уявлень українців про моду, особливості вітчизняної модної індустрії, специфічні практики, пов’язані з модою.

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Наталія Триліська,студентка консерваторії, з подругою Оленою Іоель. Київ, 1970
Наталія Триліська,студентка консерваторії, з подругою Оленою Іоель. Київ, 1970 / Фото: пресслужба

Через політичні та соціальні катаклізми професійна мода мала в Україні радянських часів несистемний вплив на суспільство; українські дизайнери часів Незалежності взагалі майже втратили зв'язок з широкими верствами населення. В такій ситуації самостійне творення та пере-творення моди для людей було звичним, і без нього картина української моди буде неповною, – зазначає Зоя Звиняцьківська.

Над проєктом Зоя з командою працювали близько півроку. З більше 300 світлин до колекції ретельно відібрали 117. Найдавнішу світлину архіву датовано 1905 роком, найпізнішу – 1995 роком.

Анастасія Соловйова (в білій сукні) з подругою. Слов'янськ, Донецька область, 1939 рік
Анастасія Соловйова (в білій сукні) з подругою. Слов'янськ, Донецька область, 1939 рік / Фото: пресслужба

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Переглянути колекцію "Родинний альбом" можна на сайті за посиланням.

Незабаром укладачі обіцяють випустити друком буклет "Родинний альбом".

Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
Колекція світлин українського street fashion "Родинний альбом" / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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