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З чим носити вишиванку в День Незалежності і не тільки: 4 образы в етно-стилі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
19 серпня, 16:15
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Традиційну сорочку в українському стилі можна поєднувати з улюбленими джинсами, класичними діловими костюмами і мікро-шортами. Розповідаємо, як одягнутися в етно-стилі
/ Фото: Ольга Войчик

В цьому році, 24 серпня, вся країна святкуватиме 30-річчя з Дня Незалежності України. На честь цієї дати влада запланувала ряд заходів. Так, перша леді країни Олена Зеленська проведе саміт, а головною подією стане парад, суперечки про який не вщухають ось уже кілька тижнів.

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Поки незадоволені кияни та гості міста потерпають від пробок, що з'явилися в результаті перекриття доріг через репетиції, а зірки українського шоу-бізнесу обурюються щодо вибору артистів для знакового концерту, ми вирішили розібратися, з чим носити вишиванку в День Незалежності і повсякденно.

Прогулянка в місті

Легка сорочка в етно-стилі, солом'яний капелюх і прогулянки на свіжому повітрі – найкращі друзі на тривалі вихідні. Замість спідниць надягайте улюблені джинси, і вибирайте зручне взуття – кросівки або еспадрільї. Так ви будете почувати себе комфортно.

/ Фото: instagram.com/etnodim/

На пікнік

Якщо ви не знаєте, як провести День Незалежності, обов'язково вирушайте на природу. Синоптики прогнозують на стовпчиках термометра +26С і сонячну погоду. Стильну вишиванку комбінуйте з міні-шортами і модною панамою – трендом, який повернувся до нас з 90-х. Не забудьте захопити вино!

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/ Фото: Ольга Войчик, пресслужба

На побачення

Зізнаємося чесно, хто з нас не страждав в тривалих вишколах до зустрічі з милим. Нескінченні переодягання, макіяж, білизна... Вирушаючи на побачення, вибирайте плаття в етно-стилі. Доповнити його можна непомітними аксесуарами, сандалями з тонкими ремінцями і червоною помадою. Такий образ – безпрограшний варіант.

/ Фото: zara.com

В офіс

Білий тотал-лук, яскрава міні-сумка, босоніжки або туфлі з геометричним каблуком – простий, але стильний образ для робочих буднів. Виглядати в офісі модно і відповідно до протоколу, досить просто. Носіть білосніжну сорочку з вишивкою з класичними брюками або спідницею-трапецією.

Щоб додати образу трохи фарб, надягніть яскраві аксесуари – сумка, хустка або прикраси. Головне – не вибирайте занадто масивні ювелірні вироби. Це обтяжить образ.

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/ Фото: shop.mango.com/

І ще кілька речей в етно-стилі, які варто мати в гардеробі кожної дівчини:

  • Бавовняна хустка. Аксесуар повернувся в моду зовсім недавно. Його можна пов'язати на голові, щоб захиститися від сонця, вплести у волосся або прикрасити сумку.

/ Фото: instagram.com/gunia_project/

  • Сумка-шопер. Найзручніший аксесуар, куди б ви не вирушили – і в магазин за хлібом, і на роботу, і на пікнік.

/ Фото: Ольга Войчик

Дивіться в ролику, як українські зірки приміряли вишиванки :

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Раніше ми розповідали, як Брітні Спірс одягла вишиванку незвичайного фасону (відео)

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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