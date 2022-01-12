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Як носити леопардовий принт взимку: 6 спосіб виглядати стильно, а не смішно

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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12 січня, 11:00
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Анімалістичне забарвлення знову повертається в моду, що водночас і добре, і небезпечно. Давайте розберемося, що з чим носити
Як носити леопардовий принт зимою 2022
Як носити леопардовий принт зимою 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Рік Тигра 2022 року повернув у моду анімалістичні забарвлення. Так Balenciaga випустили тигрову капсулу, а модні експерти обіцяють грандіозний камбек леопардового принту, який, на жаль, мало хто вміє правильно носити.

Леопардовий принт — справа тонка, з ним переборщити дуже легко. Далеко не всі речі в такому забарвленні, навіть люксових брендів, варто одягати на себе. Деякі фактури, тканини, деталі виглядають занадто нав'язливо і обтяжують, а то й зовсім опошлюють образ. Не треба так.

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Всі ми пам'ятаємо смішні добірки фотографій дівчат у леопардовому вбранні, які хотіли виглядати стильно, а вийшло, як вийшло. Давайте розберемося, як носити леопард, щоб залишатися на висоті. Для початку запам'ятайте головне правило, як не варто одягатися в леопардовий принт – забудьте про монохромні тваринні луки. У подібному вигляді, у кращому випадку, ви будете схожі на міську божевільну.

Як не варто носити леопардовий принт 2022
Як не варто носити леопардовий принт 2022 / Фото: Pinterest

6 способів носити леопардовий принт

Леопардове пальто

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Коли говоримо про пальто та інший верхній леопардовий одяг, то важливо пам'ятати: його римуємо з мінімалістичними елементами гардеробу. Чорні та білі брючні костюми, класичні аксесуари та золоті прикраси, червоні акценти у вигляді рукавичок, клатчу або берета допомагають досягти потрібного ефекту.

Як носити пальто леопардове взимку 2022
Як носити пальто леопардове взимку 2022 / Фото: vogue.ua

Леопардова сумка

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Чорний total look, доповнений кокетливою леопардовою сумкою, розбавить нудний і строгий образ і виграшно виглядатиме в холодну пору року і за будь-якої погоди.

Леопардовий шарф

Легкий шовковий, майже недбало захований під білу чи шкіряну сорочку, або великий вовняний у похмуру погоду зі світлим чи темним луком — завжди так. Головна умова гармонійності леопарда у вашому образі — щоб він акцентував на собі увагу, приглушуючи все інше, а не ставав частиною шаленого параду кольорів.


Леопардове взуття

Леопардове взуття теж буває дуже красивим, але не з усіма поєднаннями. Головне правило зберігається — не доводьте свій образ до абсурду різними відтінками та принтами, якщо хочете впровадити у нього леопард. Найкраще він поєднуватиметься з чорним, білим, бежевим, коричневим, бордовим і навіть червоним.

Як носити леопардове взуття зимою 2022
Як носити леопардове взуття зимою 2022 / Фото: открытые источники


Леопардова шапка

Чому б і ні! Образ із коричневої або чорної еко-шуби, штанів з еко-шкіри та темних чобіт стане цікавішим з таким яскравим акцентом.

Стильний спосіб носити леопардовий берет взимку 2022
Стильний спосіб носити леопардовий берет взимку 2022 / Фото: ruslanbaginskiy.ua


Леопардова спідниця

Вулиці міста стануть яскравішими, коли по них пройдетеся ви. Атласна спідниця леопардова + масивний светр + високі козаки або берци = ікона стилю. Також цікаво буде виглядати шифонова сукня нижче коліна в леопардовому принті у поєднанні з чорними щільними колготками та в'язаним коричневим кардиганом.

Як носити леопардову спідницю взимку 2022
Як носити леопардову спідницю взимку 2022 / Фото: Pinterest

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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