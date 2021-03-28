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Як непомітно зашити дірку: лайфхак для рукодільниць

Сьогодні, 19:27

Дізнайтеся, як можна замаскувати дірку на трикотажі, щоб було зовсім непомітно

На жаль, плями від поту і сліди від дезодоранту – не єдина біда, яка може трапитися з одягом. На улюбленій футболці або светрі з'явилася дірочка, причому, як на зло – на найбільш видному місці? Цю проблему можна виправити, якщо проявити трохи посидючості і майстерності. Що робити з діркою і як можна її замаскувати, читайте в нашій статті.

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Якщо дірку просто зашити – можливо, її і не буде помітно на щільному светрі. Проте на тонкому трикотажі такий дефект буде видно: тканина – стягнута, структура – порушена. Щоб зробити шов непомітним, вам знадобиться тонка бісерна голка і ще більш тонка нитка, яку можна роздобути зі старих непотрібних капронових панчіх. Добре, якщо у вас знайдеться нитка потрібного кольору, але за відсутності такої підійде і тілесна.

Лайфхак: як непомітно зашити дірку на футболці

  1. Розпустіть панчіх, щоб роздобути тонку нитку, і заправте її в голку. Можна скористатися спеціальним нитковтягувачем.
  2. Зі зворотнього боку виробу зробіть петельку, протягніть в неї нитку і закріпіть – без вузлика шов буде менш помітний.
    Як зашити дірку
    Як зашити дірку
    Фото: Pinterest
  3. Зашивайте дірку з лицьового боку – так ви будете бачити, наскільки красивим і непомітним виходить ваш шов.
  4. Протягніть голку в кожну петельку по краях дірочки, чергуючи зверху і знизу.
    Як зашити дірку
    Як зашити дірку
    Фото: Pinterest
  5. Стягніть стібки, але не сильно-у трикотажі має бути запас, куди розтягуватися і при цьому не порватися.
  6. Після останнього стібка знову переведіть голку на виворіт і закріпіть нитку, зробивши петельку і протягнувши в неї голку.
    Як зашити дірку
    Як зашити дірку
    Фото: Pinterest
  7. З виворітного боку пропрасуйте зашиту річ через проутюжку з парою. Праска має бути не дуже гарячою, щоб капрон не розплавиться, і на вашій речі знову не з`явилася дірка.

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