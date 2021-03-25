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Як фарбувати губи, щоби помада довго трималася: жіноча хитрість

Сьогодні, 18:45

Цікавий лайфхак, щоб помада на губах не відбивалася на масці і трималася довше

Як нафарбувати губи, щоб помада не відбивалася на всіх живих і неживих предметах? Одяг, маска або коханий чоловік в слідах вашої помади? Виявляється, секрет криється не в дорогій ультрастійкій косметиці, а в способі її нанесення. Ми поділимося маленькою хитрістю, як фарбувати губи, щоб вони довго не стиралися, а помада не відбивалася.

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Як нафарбувати губи так, щоб помада трималася довше: покрокова інструкція

  1. Для початку на очищені скрабом і оброблені легким бальзамом губи нанесіть спеціальний праймер. Замість нього можна взяти контурний олівець для губ. Колір вибирайте такий, що збігається з вашою помадою або нейтральний.
  2. Олівцем заштрихуйте всю поверхню губ, створюючи стійке базове покриття.
  3. Окремо промалюйте контур губ, акуратно повторіть консілером лінії контуру із зовнішнього боку губ і розтушуйте його межі.
  4. Легкими рухами пальців розподіліть по губах цей перший шар кольору, начебто вбиваючи його.
  5. Промокніть губи паперовою серветкою.
  6. Потім пройдіться по губах пензлем з прозорою фіксуючою пудрою. Замість пудри можна використовувати рум'яна або тіні відповідного відтінку.
  7. Наступний шар нанесіть вже основною помадою, робіть це з натиском.
  8. Знову промокніть губи серветкою.
  9. Закріпити помаду на губах можна, окропивши її фіксуючим спреєм.

Дивіться відео, як фарбувати губи, щоб помада краще трималася і не відбивалася:

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