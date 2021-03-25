Як фарбувати губи, щоби помада довго трималася: жіноча хитрість
Цікавий лайфхак, щоб помада на губах не відбивалася на масці і трималася довше
Як нафарбувати губи, щоб помада не відбивалася на всіх живих і неживих предметах? Одяг, маска або коханий чоловік в слідах вашої помади? Виявляється, секрет криється не в дорогій ультрастійкій косметиці, а в способі її нанесення. Ми поділимося маленькою хитрістю, як фарбувати губи, щоб вони довго не стиралися, а помада не відбивалася.
Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня.
- Для початку на очищені скрабом і оброблені легким бальзамом губи нанесіть спеціальний праймер. Замість нього можна взяти контурний олівець для губ. Колір вибирайте такий, що збігається з вашою помадою або нейтральний.
- Олівцем заштрихуйте всю поверхню губ, створюючи стійке базове покриття.
- Окремо промалюйте контур губ, акуратно повторіть консілером лінії контуру із зовнішнього боку губ і розтушуйте його межі.
- Легкими рухами пальців розподіліть по губах цей перший шар кольору, начебто вбиваючи його.
- Промокніть губи паперовою серветкою.
- Потім пройдіться по губах пензлем з прозорою фіксуючою пудрою. Замість пудри можна використовувати рум'яна або тіні відповідного відтінку.
- Наступний шар нанесіть вже основною помадою, робіть це з натиском.
- Знову промокніть губи серветкою.
- Закріпити помаду на губах можна, окропивши її фіксуючим спреєм.
Дивіться відео, як фарбувати губи, щоб помада краще трималася і не відбивалася:
Раніше ми розповідали, як зробити локони без плойки: модний лайфхак.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше