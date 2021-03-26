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Як швидко попрасувати сорочку: маленький секрет

Сьогодні, 21:22

Дізнайтеся поради та хитрощі з догляду за одягом під час прасування

Виглажена сорочка – для багатьох ознака інтелігентності й шику. Проте іноді над однією річчю доводиться возитися занадто довго, а результат все одно не радує, залишаються заломи і складки. Це тому, що не всі знають секрет, як правильно прасувати сорочки.

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У чому ж полягає головна хитрість, як прасувати сорочку? Знаючи її, ви значно прискорити цей процес. Починайте від меншого до більшого:

  1. Спочатку попрасуйте манжети і комір.
  2. Потім перейдіть до рукавів.
  3. Після цього прасуйте плечі.
  4. Настала черга поличок.
  5. Завершальний етап – спинка.

Пояснення дуже просте: якщо ви відразу прасуєте велике полотно, то, перейшовши на дрібниці, ризикуєте зім'яти щойно відпрасовану тканину. І доведеться все починати спочатку, виправляючи заломи. А ось якщо навпаки – то попрасовані манжети жодним чином не завадять вам приводити в порядок полички і спинку.

Додаткові поради:

  • Читайте ярлик. Це допоможе зорієнтуватися, на яку температуру розпаляти праску, щоб не спалити річ.
  • Будьте обережні. Немає ярлика і прасуєте вперше? Підстрахуйтеся і спробуйте праску на непомітній частині одягу. Липне – зменшіть температуру.
  • Вивертайте. Краще прасувати на виворіт, тоді ви вбережете свою сорочку від можливого лиску, який іноді залишає праска. Та й шви так прасувати краще.
  • Обходьте застібки. Ґудзики, заклепки, а також декоративні нашивки і ярлики можуть розплавитися від високої температури, тому прасувати їх не варто.
  • Скрутіть валик. Якщо у вас немає підставки на прасувальній дошці, то вас дуже виручить згорнута у кілька шарів щільна тканина, особливо в рукавах.
  • Збризкуйте. Вологу річ можна випрасувати більш якісно, ніж суху. А пара просто здатна творити чудеса.

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