Кого ми лайкали в Instagram найбільше: топ-10 найкращих постів 2021 року

Продовжуємо підводити підсумки року 2021. І ми пересуваємося від серйозного контенту до легшого, ну і, звичайно, цікавого. Говоримо про "залайкані" посади в Instagram.
Отже, популярна соцмережа продемонструвала сотні популярних постів у 2021 році, а ми вибрали 10 най-най. Цікаво, що Ліонель Мессі зайняв аж 3 позиції у цьому рейтингу.
1. Кріштіану Роналду (32, 2 млн)
28 жовтня найпопулярніша людина в Instagram розповіла, що вони з дівчиною Джорджіною Родрігес чекають на двійню.
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2. Аріана Гранде (26, 7 млн)
Таємне весілля Аріани Гранде та агента з нерухомості Далтона Гомеса відбулося у березні 2021 року і стало для всіх сюрпризом, коли співачка опублікувала фото.
3. Кайлі Дженнер (24, 3 млн)
8 вересня Кайлі поділилася новиною, що вони з її хлопцем Тревісом Скоттом знову чекають на малюка. Повністю подивитись відео можна на сторінці зірки.
4. Біллі Айліш (23 млн)
Біллі Айліш змінила колір волосся, за що отримала 23 млн лайків та заслужене четверте місце.
5. Ліонель Мессі (22, 1 млн)
Ліонель Мессі офіційно приєднався до ПСЖ 11 серпня, підписавши з командою дворічний контракт. Тепер футболіст грає з командою під номером 30, під ним він виступав за ФК "Барселона" перші два сезони.
6. Біллі Айліш (22 млн)
Співачка зненацька відкрилася на нових фотографіях у корсеті Burberry для випуску британського Vogue. Раніше вона не мала знімків у подібних образах.
7. Ліонель Мессі (22 млн)
Знову Ліонель. На цей раз футболіст поділився перемогою збірної Аргентини на Кубку Америки з футболу.
8. Ліонель Мессі (21, 2 млн)
Більше не дивуємось, тим більше, що цей пост – передісторія до попередніх. У ньому футболіст офіційно анонсував відхід із футбольного клубу "Барселона", в якому він 17 років грав.
9. Mermaid Montana (20, 2 млн)
Понад 20 мільйонів лайків набрало відео професійної русалки Mermaid Montana. У ньому дівчина плаває у величезному акваріумі під трек The Kid Laroi та Джастіна Бібера – Stay.
10. Том Халланд (19, 6 млн)
Пост-вітання актора з Днем народження його дівчину Зендаю зібрав чимало, але тоді ще ніхто не знав, що вони трапляються. Зараз би "відлайкали" на повній програмі.
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