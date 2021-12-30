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Кого ми лайкали в Instagram найбільше: топ-10 найкращих постів 2021 року

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
30 грудня, 11:23
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Лідером рейтингу став Кріштіану Роналду, а ось Ліонель Мессі зайняв аж три позиції
Найпопулярніші пости Instagram у 2021 році
Найпопулярніші пости Instagram у 2021 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжуємо підводити підсумки року 2021. І ми пересуваємося від серйозного контенту до легшого, ну і, звичайно, цікавого. Говоримо про "залайкані" посади в Instagram.

Отже, популярна соцмережа продемонструвала сотні популярних постів у 2021 році, а ми вибрали 10 най-най. Цікаво, що Ліонель Мессі зайняв аж 3 позиції у цьому рейтингу.

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1. Кріштіану Роналду (32, 2 млн)

28 жовтня найпопулярніша людина в Instagram розповіла, що вони з дівчиною Джорджіною Родрігес чекають на двійню.

2. Аріана Гранде (26, 7 млн)

Таємне весілля Аріани Гранде та агента з нерухомості Далтона Гомеса відбулося у березні 2021 року і стало для всіх сюрпризом, коли співачка опублікувала фото.

3. Кайлі Дженнер (24, 3 млн)

8 вересня Кайлі поділилася новиною, що вони з її хлопцем Тревісом Скоттом знову чекають на малюка. Повністю подивитись відео можна на сторінці зірки.

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Кайлі Дженнер увійшла до рейтингу ТОП-10 найпопулярніших постів у Instagram 2021
Кайлі Дженнер увійшла до рейтингу ТОП-10 найпопулярніших постів у Instagram 2021 / Фото: скріншот

4. Біллі Айліш (23 млн)

Біллі Айліш змінила колір волосся, за що отримала 23 млн лайків та заслужене четверте місце.

5. Ліонель Мессі (22, 1 млн)

Ліонель Мессі офіційно приєднався до ПСЖ 11 серпня, підписавши з командою дворічний контракт. Тепер футболіст грає з командою під номером 30, під ним він виступав за ФК "Барселона" перші два сезони.

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6. Біллі Айліш (22 млн)

Співачка зненацька відкрилася на нових фотографіях у корсеті Burberry для випуску британського Vogue. Раніше вона не мала знімків у подібних образах.

7. Ліонель Мессі (22 млн)

Знову Ліонель. На цей раз футболіст поділився перемогою збірної Аргентини на Кубку Америки з футболу.

8. Ліонель Мессі (21, 2 млн)

Більше не дивуємось, тим більше, що цей пост – передісторія до попередніх. У ньому футболіст офіційно анонсував відхід із футбольного клубу "Барселона", в якому він 17 років грав.

9. Mermaid Montana (20, 2 млн)

Понад 20 мільйонів лайків набрало відео професійної русалки Mermaid Montana. У ньому дівчина плаває у величезному акваріумі під трек The Kid Laroi та Джастіна Бібера – Stay.

10. Том Халланд (19, 6 млн)

Пост-вітання актора з Днем народження його дівчину Зендаю зібрав чимало, але тоді ще ніхто не знав, що вони трапляються. Зараз би "відлайкали" на повній програмі.

Також дивіться ТОП-6 подій у поп-культурі, про які говорили всі у 2021 році

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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