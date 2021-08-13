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Дослідження: які кольори одягу збережуть прохолоду тіла в спеку

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
13 серпня, 12:27
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Врятуватися від небезпечних сонячних променів і не отримати тепловий удар в нестерпну спеку виявилося можна за допомогою одягу. Яких кольорів вона повинна бути, розповідаємо в матеріалі
/ Фото: instagram.com/tinakunakey

Ще зі шкільного курсу фізики, підготовка до якого вже стартувала, ми знаємо, що чорний поглинає тепло, а білий відображає його. Але як йдуть справи з іншими кольорами? На це питання вирішили відповісти японські вчені.

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Тошіакі Ічіносе, старший науковий співробітник Японського національного інституту екологічних досліджень, провів експеримент, щоб визначити, які кольори одягу збережуть прохолоду тіла в самі сонячні і спекотні дні.

Дослідник пояснив, що всі об'єкти відображають промені сонця з різною швидкістю в залежності від кольору. Невідбита енергія поглинається у вигляді тепла, тому одяг, пофарбований в колір з більш високим відбиваючим ефектом, буде прохолоднішим.

Ічіносе і його команда провели експеримент на відкритому повітрі під палючим літнім сонцем при температурі +30°C. Вчені взяли дев'ять футболок-поло різного кольору, створені з одного і того ж матеріалу. Показники зміни температури заміряли за допомогою теплової камери протягом 5 хвилин.

В результаті з'ясувалося, що найбільш "прохолодною" була біла футболка, за нею слідували в зазначеному порядку :

  • жовтий,
  • сірий,
  • червоний,
  • фіолетовий,
  • синій,
  • зелений,
  • темно-зелений,
  • чорний.
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Різниця температур між футболками була досить значною: на білій фіксувалося +30°C, а на темно-зелених і чорних – вище +50°C.

Якщо вам не подобаються білі футболки, тому що вони легко забруднюються, ми рекомендуємо жовті, сірі і червоні з відносно високим коефіцієнтом відображення, – розповів Ічіносе про вибір одягу, який може запобігти тепловому удару.

Дивіться у відео теплову карту футболок приблизно на позначці 1:11.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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