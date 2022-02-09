Сповідь богині: Кім Кардаш'ян знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей

Знаменитість відкрила завісу у своє особисте життя і пояснила, що означає жити її життям

Кім Кардаш'ян дала відверте інтерв'ю про розлучення та нового хлопця / Фото: Vogue

Нещодавно бренд SKIMS представив колекцію білизни до Дня святого Валентина, у рекламній кампанії якого взяла участь засновниця бренду. На цьому сюрпризи знаменитості не закінчилися – Кім Кардаш'ян знялася у стильній фотосесії для березневого номера Vogue і дала відверте інтерв'ю.

Нова фотосесія Кім Кардаш'ян та її чотирьох дітей проходила на парковій території її модерністського маєтку Хідден-Хіллз, Каліфорнія, за 20 хвилин їзди від Лос-Анджелеса.

Реклама

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім Кардашьян дала відверте інтерв'ю про розлучення та нового хлопця / Фото: Vogue

З того часу, як на початку 2021 року Кім подала на розлучення, вона майже не говорить про це. Але продовжує вважати Каньє Уеста своїм великим учителем та мотиватором для змін. Після черги неадекватних витівок колишнього і безстороннього висловлювання в її бік, що підривають репутацію і завдають шкоду сім'ї, Кім просто вирішила піти по-філосівському, не обливаючи нікого брудом.

Реклама

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Так довго я робила те, що робило інших щасливими. І я думаю, що за останні два роки я вирішила, що зроблю себе щасливою. І це справді добре. І навіть якщо це викликало зміни і спричинило моє розлучення, я думаю, важливо бути чесною з самим собою. Я вибрала себе. Я думаю, це нормально.

Незважаючи на те, що Каньє Вест не соромиться у висловлюваннях та звинуваченнях на адресу сім'ї Кім, зірка реаліті каже, що ніколи не транслюватиме свої стосунки з колишнім на дітей.

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Реклама

Ви можете бути дуже скривджені на свого колишнього, але я вважаю, що перед дітьми їхній тато завжди повинен виглядати в кращому світлі. Переконайтеся, що ви є найбільшим уболівальником свого батька незалежно від того, через що ви особисто проходите.

Про нового хлопця, гумориста SNL Піта Девідсона, знаменитість говорить неохоче, але трохи завуальовано розповіла про їхній нещодавній відпочинок на Багамах, звідки Кім ділилася сексуальними фото у купальниках:

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Я була на Багамах, і люди, з якими ми відпочивали, сказали: "Ми у відпустці. Ми давно не були у відпустці". А потім вони викинули телефони в океан. Я така: "Що? А так можна?".

Також Кім поділилася секретом бездоганної зовнішності та успіху: жити її життям означає харчуватися рослинною їжею та щодня вставати на тренування о 5:30 ранку – як правило, після п'ятої години сну – це базовий рівень знаменитості для функціонування.

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Кім знялася для Vogue і розповіла про розлучення, нового хлопця та дітей / Фото: Vogue

Читайте також:

Кім Кардашьян стала зіркою реклами Balenciaga (фото)

Каньє Вест робить зі своєї нової дівчини копію Кім Кардаш'ян (фото)

Кім Кардашьян випустила аромат до Дня святого Валентина 2022 року і знялася у шикарній фотосесії